दिल्ली-NCR में बदला मौसम, फिर से ठंड की वापसी, छाया कोहरा और प्रदूषण
मौसम विभाग ने मंगलवार को भी मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है. दिन में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे.
Published : February 3, 2026 at 7:52 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है. सोमवार को ठंड ने दिल्लीवालों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया. बीते दिन यानि सोमवार को दिनभर छाए बादल छाये रहे और बर्फीली हवाएं चली. ऐसे में सोमवार का दिन पिछले चार सालों में फरवरी का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है.
वहीं, सोमवार को न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है. हवा में नमी का स्तर 100 से 86 प्रतिशत रहा. राजघाट दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा. यहां का अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. सोमवार काे सुबह के समय मध्यम से घने कोहरे ने परेशान किया. इससे दृश्यता भी प्रभावित हुई. सुबह आठ से साढ़े आठ बजे के बीच आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर महज 100 मीटर तक रह गया.
#WATCH | दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता कम हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 3, 2026
वीडियो हवाई अड्डा टर्मिनल 3 से है। pic.twitter.com/d5UI6ZZ7QG
#WATCH दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है। वीडियो अक्षरधाम मंदिर के पास के इलाके की हैं। pic.twitter.com/yj2oCADmNw— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 3, 2026
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार और सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 254 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 212 गुरुग्राम में 218 गाजियाबाद में 225 ग्रेटर नोएडा में 228 और नोएडा में 222 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
