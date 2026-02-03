ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बदला मौसम, फिर से ठंड की वापसी, छाया कोहरा और प्रदूषण

मौसम विभाग ने मंगलवार को भी मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है. दिन में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे.

दिल्ली-NCR में बदला मौसम
दिल्ली-NCR में बदला मौसम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 3, 2026 at 7:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है. सोमवार को ठंड ने दिल्लीवालों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया. बीते दिन यानि सोमवार को दिनभर छाए बादल छाये रहे और बर्फीली हवाएं चली. ऐसे में सोमवार का दिन पिछले चार सालों में फरवरी का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है.

वहीं, सोमवार को न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक है. हवा में नमी का स्तर 100 से 86 प्रतिशत रहा. राजघाट दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा. यहां का अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. सोमवार काे सुबह के समय मध्यम से घने कोहरे ने परेशान किया. इससे दृश्यता भी प्रभावित हुई. सुबह आठ से साढ़े आठ बजे के बीच आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर महज 100 मीटर तक रह गया.

आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग ने मंगलवार को भी मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है. दिन में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और एवं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. मंगलवार के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया हैय इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 8 फरवरी तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसमें फिलहाल मौसम में बहुत बड़े बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहे है, लेकिन घना कोहरा बना रहेगा.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार और सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 254 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 212 गुरुग्राम में 218 गाजियाबाद में 225 ग्रेटर नोएडा में 228 और नोएडा में 222 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार सख्त, 15 जनवरी तक लगेंगे 6 हाई-टेक एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशन

दक्षिण भारत राज्यों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात दित्वाह, IMD ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट


TAGGED:

DELHI MAUSAM UPDATED
COLD WAVE IN DELHI NCR
DELHI NCR WEATHER TODAY
YELLOW ALERT OF DENSE FOG
DELHI MAUSAM UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.