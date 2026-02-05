ETV Bharat / state

दिल्ली का मौसम: अगले 3 दिन तेज़ हवाओं का प्रभाव, दिन में धूप और सुबह कोहरे की संभावना

दिल्ली-NCR में शिमला जैसी सर्दी पड़ रही है. रात का तापमान गिरने लगा है. कोहरा, धुंध परेशान कर रहे हैं.

दिल्ली मौसम अपडेट
दिल्ली मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 5, 2026 at 8:32 AM IST

Updated : February 5, 2026 at 8:38 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर में अगले 3 दिन तेज हवाएं चलेंगी. दिन में धूप निकलने के बावजूद हल्की ठंड महसूस होगी. सुबह के समय मध्यम कोहरा छाया रह सकता है. इस बीच, बुधवार को आसमान साफ रहने के कारण न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट आई. न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम था.

यह पिछले दिन दर्ज किए गए 9.4 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम था. अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक था, जो पिछले दिन दर्ज किए गए 22.5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अधिक था. नमी का स्तर 100 से 55 प्रतिशत के बीच रहा.

आज के मौसम का मिजाज
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज गुरुवार सुबह हल्की से मध्यम धुंध रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा. सतह पर हवाएं 10 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 6 से लेकर 8 फरवरी को अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 6 और 8 फरवरी को 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. दिल्ली में 7, 9 और 10 फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 275 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 302 गाजियाबाद में 298 गुरुग्राम में 305 ग्रेटर नोएडा में 285 नोएडा में 288 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच बना हुआ है.

