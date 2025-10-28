ETV Bharat / state

राजस्थान के 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट , जयपुर में रातभर हुई बरसात, ठिठुरन बढ़ी

अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में हो रही बारिश से प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

राजस्थान में बरसात
राजस्थान में बरसात (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 10:45 AM IST

7 Min Read
जयपुर : राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के असर से पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. राजधानी जयपुर में सोमवार रातभर रुक-रुककर बारिश होती रही, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को ठंड का अहसास होने लगा है. देर रात तक हुई झमाझम बारिश के बाद मंगलवार सुबह शहर में हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं चलीं.

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को बारिश हुई. इस बरसात से तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. आज यानी मंगलवार को भी कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने बताया कि बारिश की गतिविधियां बुधवार से धीरे-धीरे कम होंगी. जयपुर समेत कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है. राजधानी में रातभर हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट के चलते लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं. सर्द हवाओं के चलते मौसम में ठिठुरन का असर साफ नजर आने लगा है.

23 जिलों में बरसात की संभावना : मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 28 अक्टूबर को येलो अलर्ट जारी किया है. जिन जिलों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. उनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालौर और पाली जिले शामिल हैं. इन इलाकों में अगले 24 घंटों में बिजली गिरने और आकाशीय गर्जना के साथ तेज वर्षा की आशंका जताई गई है. विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और अनावश्यक रूप से खुले में न जाने की सलाह दी है.

29 अक्टूबर से बारिश की तीव्रता घटेगी : मौसम विभाग के अनुसार 29 अक्टूबर से प्रदेश में बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है. हालांकि, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला 30 अक्टूबर तक जारी रह सकता है. वहीं, नवंबर के पहले सप्ताह तक दक्षिण राजस्थान में रुक-रुककर हल्की बरसात का दौर बने रहने का अनुमान है.

शुष्क रहेगा बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र : मौसम विभाग ने बताया कि बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र जिनमें सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इन इलाकों में हल्की ठंडी हवाएं चलेंगी, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम के इस बदलाव ने एक बार फिर सर्दी की दस्तक दे दी है. जयपुर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है.

भरतपुर में बारिश : जिले में बीते करीब 24 घंटे से रुक-रुक कर हो रही मावठ ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. सोमवार सुबह से शुरू हुई रिमझिम बरसात मंगलवार सुबह तक जारी रही. आसमान में बादल छाए रहने और ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. अचानक आई ठंडक से लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं. बरसात ने जहां आम जनजीवन पर असर डाला है, वहीं किसानों के चेहरों पर खुशियां लौटा दी हैं. यह मावठ रबी फसलों के लिए संजीवनी साबित होगी.

कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि यह बरसात सरसों की फसल के लिए फायदेमंद रहेगी. साथ ही गेहूं की बुवाई के लिए इससे फायदा रहेगा. भरतपुर संभाग में करीब 12.63 लाख हेक्टेयर रबी फसलों की बुवाई का लक्ष्य रखा गया है. इनमें से 6 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुवाई पूरी हो चुकी है. सरसों की बुवाई अधिकांश खेतों में हो चुकी है और पौधें अंकुरित भी हो चुके हैं. ऐसे में यह बरसात सरसों की वृद्धि के लिए बेहद उपयोगी रहेगी. नमी मिलने से पौधे मजबूत होंगे और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी. मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में अगले 24 घंटे तक हल्की बरसात की संभावना बनी हुई है. इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी.

उदय सागर बांध के गेट फिर खोलें : झीलों की नगरी उदयपुर में दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है. आफत भरी बरसात से शहर में सड़के और गांव में खेत जलमग्न हो गए हैं. जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया. बारिश की वजह से खेतों में कटी पड़ी फसल खराब होने की वजह बन गई. जिले में अधिकांश जगहों पर लगातार बरसात के चलते खेतों में पानी भर गया है. केचमेंट क्षेत्र में हो रही बारिश से पानी की आवक बढ़ने के चलते उदयसागर बांध के 3-3 फीट तक गेट खोले दिए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेड़च नदी के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि न करें.

भीलवाड़ा जिले में मौसम विभाग की चेतावनी का असर देखने को मिल रहा है. जिले के कारोई क्षेत्र में सबसे ज्यादा 122 मिलीमीटर यानी 5 इंच बारिश हुई है जिसके कारण क्षेत्र के नदी, तालाब और बांधों में भारी मात्रा में पानी की आवक शुरू हुई. मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 27 व 28 अक्टूबर को भारी और मध्यम बारिश की चेतावनी दी थी जिसका असर भीलवाड़ा जिले में देखने को मिल रहा है.

मंगलवार सुबह 8:00 बजे तक भीलवाड़ा जिले की कारोई में 5 इंच 122 मिलीमीटर , कोटडी में 117, भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर 97 ,मातृकुंडिया बांध पर 69, जहाजपुर में 60 , चंद्रभागा बांध पर 53, जेतपुरा बांध पर 75, खारी बांध पर 41 , मेजा बांध पर 57 , गुलाबपुरा में 23 , काछोला में 38 मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गई है . बारिश को देखते हुए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी बिजली चमकने व बारिश की दे रखी है . ऐसे में बिना काम कोई बाहर नहीं निकले सुरक्षित स्थान पर रहे. वही मातहत अधिकारियों को फील्ड में मौजूद रहने की निर्देश दिए गए हैं.

