ETV Bharat / state

झारखंड में धुंध और कोहरे से होगी दिन की शुरुआत, आसमान में आंशिक बादल और हल्की बारिश की भी संभावना

रांची: झारखंड में मौसम बदलने वाला है. ठंड और कोहरा दस्तक देने वाला है. मौसम विभाग ने भी कोहरा और धुंध छाने को लेकर संभावना जताई है. रांची के मौसम केंद्र ने अपने ताजा मौसम पूर्वानुमान में 25, 26 और 27 अक्टूबर को झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी भाग वाले जिलों को छोड़कर शेष भाग में कहीं-कहीं सुबह के समय मध्यम दर्जे का कोहरा और धुंध छाने की संभावना जतायी है. इन तीन दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों में आसमान में बादल छाने के साथ साथ हल्की बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है.

मौसम केंद्र के अनुसार, आज राज्य भर में सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान लातेहार जिले में दर्ज हुआ, जहां का न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. वहीं आज राज्य का अधिकतम तापमान पलामू जिले के डाल्टनगंज में 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.

राज्य के अन्य जिलों/शहरों में राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस, बोकारो का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस, बोकारो का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस, हजारीबाग का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस, पाकुड़ का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस, सरायकेला खरसावां का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और सिमडेगा का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

अगले चार दिनों में कैसा रहेगा झारखंड का मौसम

मौसम केंद्र के अनुसार, राज्य में अगले चार दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा. उसके बाद के 24 घंटें में अधिकतम तापमान में 02 से 03℃ की कमी देखने को मिलेगी.