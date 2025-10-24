झारखंड में धुंध और कोहरे से होगी दिन की शुरुआत, आसमान में आंशिक बादल और हल्की बारिश की भी संभावना
झारखंड में मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग ने धुंध को लेकर पुर्वानुमान जारी किया है.
Published : October 24, 2025 at 8:13 PM IST
रांची: झारखंड में मौसम बदलने वाला है. ठंड और कोहरा दस्तक देने वाला है. मौसम विभाग ने भी कोहरा और धुंध छाने को लेकर संभावना जताई है. रांची के मौसम केंद्र ने अपने ताजा मौसम पूर्वानुमान में 25, 26 और 27 अक्टूबर को झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी भाग वाले जिलों को छोड़कर शेष भाग में कहीं-कहीं सुबह के समय मध्यम दर्जे का कोहरा और धुंध छाने की संभावना जतायी है. इन तीन दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों में आसमान में बादल छाने के साथ साथ हल्की बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है.
मौसम केंद्र के अनुसार, आज राज्य भर में सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान लातेहार जिले में दर्ज हुआ, जहां का न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. वहीं आज राज्य का अधिकतम तापमान पलामू जिले के डाल्टनगंज में 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.
राज्य के अन्य जिलों/शहरों में राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस, बोकारो का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस, बोकारो का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस, हजारीबाग का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस, पाकुड़ का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस, सरायकेला खरसावां का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और सिमडेगा का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.
अगले चार दिनों में कैसा रहेगा झारखंड का मौसम
मौसम केंद्र के अनुसार, राज्य में अगले चार दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा. उसके बाद के 24 घंटें में अधिकतम तापमान में 02 से 03℃ की कमी देखने को मिलेगी.
- 25 अक्टूबर 2025 - राज्य के उत्तर पूर्वी भागों को छोड़कर शेष भाग में कहीं-कहीं सुबह के समय में मध्यम दर्जे का कोहरा बनने की संभावना है. वहीं राज्य के दक्षिण-पश्चिम भाग में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है. राज्य के शेष भाग में मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा.
- 26 अक्टूबर 2025 - राज्य के उत्तर-पूर्वी भागों को छोड़कर शेष भागों में कहीं-कहीं सुबह के समय मध्यम दर्जे का कोहरा बनने की प्रबल संभावना है. राज्य के पश्चिमी भाग में 26 अक्टूबर को कहीं-कहीं पर में गर्जन के साथ हल्के दर्ज की वर्षा की संभावना बनी हुई है, जबकि शेष भाग में मौसम शुष्क रहेगा.
- 27 अक्टूबर 2025 - राज्य के उत्तर-पूर्वी भागों को छोड़कर शेष भागों में कहीं-कहीं सुबह के समय मध्यम दर्जे का कोहरा छा सकता है, राज्य के दक्षिणी भाग में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्के दर्ज की वर्षा होगी, शेष भाग में मौसम शुष्क रहेगा.
- 28 अक्टूबर 2025- - राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है.
अगले चार दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं
मौसम केन्द्र के अनुसार, राज्य में अगले चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई भारी बदलाव की संभावना नहीं है. तत्पश्चात के 24 घंटे में उच्चतम तापमान में 02 से 03 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है. वहीं अगले 5 दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की भी संभावना नहीं है.
