राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू, पश्चिमी राजस्थान में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा
राज्य में अगले 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.
Published : September 22, 2026 at 12:49 PM IST
जयपुर: राजस्थान से मानसून की विदाई का दूसरा चरण शुरू हो गया है. बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों से मानसून विदा हो चुका है. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन-चार दिनों में राज्य के कुछ और हिस्सों से मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. इस बीच मंगलवार को प्रदेश में कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है. अगले कुछ दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है.
मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले 5-7 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है. वहीं, पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भी अगले 5-6 दिन बारिश की गतिविधियां सीमित रहने का अनुमान है. हालांकि, 21-22 सितंबर के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई थी.
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25 सितंबर से फिर बदल सकता है मौसम : मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर से पश्चिमी विक्षोभ और एक अन्य मौसम प्रणाली के प्रभाव से राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं. यह गतिविधियां सितंबर के अंत तक प्रदेश के कुछ इलाकों में जारी रह सकती हैं. ऐसे में फिलहाल मानसून की विदाई के बीच कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.
मानसून की विदाई के बीच पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई. सलूंबर शहर में 13 मिमी बारिश हुई. उदयपुर के बागोलिया और कोटड़ा में 8-8 मिमी, झल्लारा में 7 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं, बांसवाड़ा के जगपुरा और झालावाड़ के मनोहर थाना में 2-2 मिमी बारिश हुई. हालांकि, राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा. बारिश नहीं होने और धूप निकलने के कारण कई जिलों में गर्मी और उमस का असर बढ़ा है.
जैसलमेर में पारा 40.5 डिग्री : राजस्थान में मानसून की विदाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के 21 सितंबर के आंकड़ों के अनुसार जैसलमेर में प्रदेश का सबसे अधिक 40.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री, फलोदी में 39.2 डिग्री, चूरू में 39 डिग्री और बीकानेर में 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा. जोधपुर शहर में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री, श्रीगंगानगर में 37.8 डिग्री, नागौर में 37.1 डिग्री और फतेहपुर में 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. जयपुर में दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा. अजमेर में 35 डिग्री और सीकर में 34.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.
राजस्थान दैनिक मौसम अपडेट 22 सितम्बर 2026— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) September 22, 2026
पिछले 24 घंटे में
राज्य के पूर्वी भाग के सलूम्बर, उदयपुर, बाँसवाड़ा व झालावाड़ जिलों में हल्की वर्षा दर्ज की गयी व राज्य के शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा | pic.twitter.com/LBK55NPRWL
रात के तापमान में भी बढ़ोतरी : कई जिलों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर दर्ज हुआ. फलोदी में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक है. जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री, बाड़मेर में 27.6 डिग्री और जालोर में 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. जयपुर में न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री, जोधपुर शहर में 25.8 डिग्री, बीकानेर में 26.6 डिग्री और श्रीगंगानगर में 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा. प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
राजस्थान में मानसून बारिश की कमी : इस मानसून सीजन में राजस्थान में बारिश सामान्य से कम रही है. 1 जून से 21 सितंबर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में मानसूनी बारिश की कमी करीब 16.35 फीसदी तक पहुंच गई है. सबसे ज्यादा कमी पाली जिले में दर्ज की गई है, जहां मानसून बारिश सामान्य से 57.75 फीसदी कम रही. इसके बाद जैसलमेर में 53.65 फीसदी, जालोर में 49.52 फीसदी, बांसवाड़ा में 37.59 फीसदी और हनुमानगढ़ में 36.21 फीसदी कमी दर्ज की गई.
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वहीं, कुछ जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है. डीग में मानसून बारिश सामान्य से 30.04 फीसदी अधिक, धौलपुर में 29.43 फीसदी अधिक और सलूंबर में 28.84 फीसदी अधिक रही. भरतपुर में 17.57 फीसदी और फलोदी में 13.66 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई.
अब मानसून की विदाई पर नजर : राजस्थान में मानसून की वापसी के दूसरे चरण के शुरू होने के साथ ही अब अगले कुछ दिनों में प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी मानसून की विदाई की संभावना है. फिलहाल, राज्य में बारिश की गतिविधियां काफी सीमित हैं और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि, 25 सितंबर के आसपास बनने वाले मौसम सिस्टम के प्रभाव से कुछ इलाकों में हल्की बारिश फिर देखने को मिल सकती है.