कमजोर मानसून ने बढ़ाई चिंता, प्रदेश के 289 बांध पूरी तरह सूखे
प्रदेश के कुल 693 छोटे-बड़े बांधों में 8 जुलाई तक केवल 45.3% ही पानी, जबकि पिछले साल 8 जुलाई तक था 57.60 फीसदी पानी.
Published : July 9, 2026 at 5:34 PM IST
जयपुर: प्रदेश में इस बार कमजोर मानसून ने किसानों के साथ-साथ जल संसाधन विभाग और जलदाय विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है. आलम यह है कि प्रदेश के 289 छोटे-बड़े बांध पूरी तरह से सूखे हुए हैं. कैचमेंट एरिया में बरसात नहीं होने से इन बांधों में अभी तक पानी की आवक नहीं हो पाई है.
वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि अब अगले 10 दिनों तक प्रदेश में मानसून पूरी तरह से कमजोर रहेगा. ऐसे में बांधों के कैचमेंट एरिया में बरसात नहीं होगी तो फिर पानी की आवक कैसे होगी और अगर बांधों में पानी नहीं आया तो लोगो को पीने और सिंचाई के लिए पानी की किल्लत होगी.
8 जुलाई तक 45 फीसदी ही पानी बचा : जल संसाधन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक इसबार कमजोर मानसून का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश भर के कुल 693 छोटे-बड़े बांधों में इस बार 8 जुलाई तक केवल 45.3% ही पानी बचा है. जबकि पिछले साल 8 जुलाई तक प्रदेश के बांधों में 57.60 फीसदी पानी था. कई बांध तो पिछले साल प्री मानसून के दौरान ही लबालब हो गए थे.
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अब 10 दिन कमजोर रहेगा मानसून : वहीं, जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि साल 2024 और 25 में मानसून बहुत अच्छा रहा था. प्री मानसून की बारिश से ही कई बांधों में पानी आया था. इस बार कई जगह अच्छी बरसात हुई है, लेकिन मानसून पिछले साल की तुलना में इस बार कमजोर है और अब 10 जुलाई से अगले 10 दिनों तक मानसून बेहद सुस्त रहने वाला है. कहीं कोई बरसात हो सकती है, लेकिन पूरे प्रदेश पर मानसून मेहरबान नहीं रहेगा.
प्रदेश में यह है बांधों की स्थिति : जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 286 बड़े बांधों में से 70 बांध पूरी तरह सूखे हैं, जबकि 216 बांधों में आंशिक तौर पर पानी है. इसी तरह छोटे और मध्यम 407 बांधों में से 219 बांध सूखे हैं और 183 बांधों में आंशिक तौर पर पानी है. इनमें केवल पांच ही बांध ऐसे हैं जो पानी से लबालब है. हालांकि, इनमें भी पिछले साल का ही पानी है. इस तरह 693 बांधों में से 289 बांध सूखे हैं और 399 बांधों में आंशिक तौर पर पानी है.
8 जुलाई तक जोन वाइज कितने बांधों में कितने प्रतिशत पानी :
- जयपुर जोन के 186 बांधों में 47.60% पानी, जबकि पिछले साल था 53. 66% पानी.
- भरतपुर जोन के 68 बांधों में 23.44 प्रतिशत पानी जबकि पिछले साल 43.36 प्रतिशत पानी था.
- जोधपुर जोन के 117 बांधों में 18. 31% पानी, जबकि पिछले साल 16. 70% पानी था.
- कोटा जोन के 81 बांधों में 55.85% पानी है, जबकि पिछले साल 79.77 प्रतिशत पानी था.
- बांसवाड़ा जोन के 63 बांधों में 44.11% पानी है, जबकि पिछले साल 56.92% पानी था.
- उदयपुर जोन के 178 बांधों में 36.66% पानी है, जबकि पिछले साल 35.80% पानी था.
बीसलपुर बांध में हो रही पानी की आवक : हालांकि, इस बार भले ही मानसून को कमजोर बताया जा रहा हो, लेकिन जयपुर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार बनी हुई है. बांध के कुल क्षमता 315.50 आरएल मीटर है, जबकि 8 जुलाई तक बांध का गेज 313.68 आरएल मीटर है. बांध के कैचमेंट एरिया में अभी भी पानी की आवक बनी हुई है.
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जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर और बीसलपुर बांध के अतिरिक्त इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ का कहना है कि भले ही मानसून शुरुआती चक्र में कमजोर हो, लेकिन बीसलपुर बांध में पानी की आवक बनी हुई है. कैचमेंट एरिया में अच्छी बरसात हुई है, जिससे लगातार बांध का जलस्तर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अभी मानसून कमजोर है, यह कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अगस्त माह के आखिरी दौर में सही स्थिति का पता चलेगा कि प्रदेश में कितनी बरसात हुई है और कितने बांधों में पानी आया है. लेकिन अच्छी बात यह है कि बीसलपुर बांध में लगातार पानी आ रहा है.