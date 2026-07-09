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कमजोर मानसून ने बढ़ाई चिंता, प्रदेश के 289 बांध पूरी तरह सूखे

बीसलपुर बांध ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में इस बार कमजोर मानसून ने किसानों के साथ-साथ जल संसाधन विभाग और जलदाय विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है. आलम यह है कि प्रदेश के 289 छोटे-बड़े बांध पूरी तरह से सूखे हुए हैं. कैचमेंट एरिया में बरसात नहीं होने से इन बांधों में अभी तक पानी की आवक नहीं हो पाई है. वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि अब अगले 10 दिनों तक प्रदेश में मानसून पूरी तरह से कमजोर रहेगा. ऐसे में बांधों के कैचमेंट एरिया में बरसात नहीं होगी तो फिर पानी की आवक कैसे होगी और अगर बांधों में पानी नहीं आया तो लोगो को पीने और सिंचाई के लिए पानी की किल्लत होगी. 8 जुलाई तक 45 फीसदी ही पानी बचा : जल संसाधन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक इसबार कमजोर मानसून का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश भर के कुल 693 छोटे-बड़े बांधों में इस बार 8 जुलाई तक केवल 45.3% ही पानी बचा है. जबकि पिछले साल 8 जुलाई तक प्रदेश के बांधों में 57.60 फीसदी पानी था. कई बांध तो पिछले साल प्री मानसून के दौरान ही लबालब हो गए थे. पढ़ें : पांचना बांध विवाद के बाद प्रशासन सख्त, करौली में इंटरनेट बंद, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जारी की वीडियो अपील अब 10 दिन कमजोर रहेगा मानसून : वहीं, जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि साल 2024 और 25 में मानसून बहुत अच्छा रहा था. प्री मानसून की बारिश से ही कई बांधों में पानी आया था. इस बार कई जगह अच्छी बरसात हुई है, लेकिन मानसून पिछले साल की तुलना में इस बार कमजोर है और अब 10 जुलाई से अगले 10 दिनों तक मानसून बेहद सुस्त रहने वाला है. कहीं कोई बरसात हो सकती है, लेकिन पूरे प्रदेश पर मानसून मेहरबान नहीं रहेगा.