ETV Bharat / state

इन राज्यों पर मानसून मेहरबान, वेटिंग में यूपी, क्या जुलाई में बरसेंगे बदरा?, जानिए

जानिए देश के किन राज्यों में अभी तक नहीं हो रही मानसूनी बारिश, मौसम विभाग ने 4 दिनों तक क्या अलर्ट जारी किया.

Photo Credit; ETV Bharat
मानसून आने में अभी थोड़ा इंतजार और बाकी. इन दिन हो सकती एंट्री (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: यूपी को मानसून ने इस बार वेटिंग कैटिगिरी में ला दिया है. मानसून अपने तय समय (20 से 22 जून) से चार दिन लेट है. मौसम विभाग की मानें तो अभी मानसून जिन राज्यों में है वहां से आगे नहीं बढ़ रहा है. इस वजह से यूपी में गर्मी का सितम जारी है. मौसम विभाग की मानें तो 26 जून के बाद संभावना है कि यूपी में हल्की बारिश की शुरुआत हो जाए. हो सकता है कि मानसून जुलाई तक पूरी तरह यूपी में सक्रिय हो पाए. चलिए आपको बताते हैं कि किन राज्यों में मानसून इस वक्त मेहरबान है और यूपी समेत किन राज्यों में मानसून के पहुंचने की कब संभावना है.

हल्की बारिश दर्ज की गई: पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, बहराइच, गोरखपुर और वाराणसी में कहीं-कहीं पर (लू) भी दर्ज की गई. धूप की तपिश से लोग बेहाल रहे. उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में झुलसाने वाली गर्मी जारी है. आइए जानते हैं अब तक कहां आ चुका है मानसून, किन राज्यों में लेट से होगी बारिश की एंट्री.

Photo Credit; ETV Bharat
इन राज्यों में मानसून की एंट्री (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभी 4 से 5 दिनों तक हीट वेव कंडीशन जारी रहेगी. इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है.

लू की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

Photo Credit; ETV Bharat
यहां आएगा मानसून. (Photo Credit; ETV Bharat)

ऐसा रहेगा लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. लखनऊ के आइसोलेटेड स्थान पर दिन में हीट वेव चल सकती है.

बांदा सबसे गर्म जिला: रविवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है.

Photo Credit; IMD
भारत में राज्यों का टेंपरेचर. (Photo Credit; IMD)

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में छिटपुट गतिविधियों तक सीमित मौसमी सक्रियता के परिणामस्वरूप तापमान में हो रही क्रमिक वृद्धि को देखते हुए, रविवार को बांदा, प्रयागराज और वाराणसी देश के 3 सबसे गर्म शहर रहे. प्रदेश में प्रभावी मौसमी गतिविधियों की अनुपस्थिति में आगामी 3-4 दिनों के दौरान बिना किसी विशेष परिवर्तन के पूर्वी उत्तर प्रदेश में (लू) की स्थितियां जारी रहने की संभावना है. इसी क्रम में अभी उत्तर प्रदेश में मानसून के अग्रसरण के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं.

ये भी पढ़ें: 4 साल में किस दिन यूपी आया मानसून?, इस बार कितने दिन लेट, जानिए कहां फंसे हैं काले बादल

TAGGED:

UP MONSOON
UP TEMPERATURE TODAY
RAIN ALERT IN UP
यूपी मौसम न्यूज
UP WEATHER NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.