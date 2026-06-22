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इन राज्यों पर मानसून मेहरबान, वेटिंग में यूपी, क्या जुलाई में बरसेंगे बदरा?, जानिए

मानसून आने में अभी थोड़ा इंतजार और बाकी. इन दिन हो सकती एंट्री ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी को मानसून ने इस बार वेटिंग कैटिगिरी में ला दिया है. मानसून अपने तय समय (20 से 22 जून) से चार दिन लेट है. मौसम विभाग की मानें तो अभी मानसून जिन राज्यों में है वहां से आगे नहीं बढ़ रहा है. इस वजह से यूपी में गर्मी का सितम जारी है. मौसम विभाग की मानें तो 26 जून के बाद संभावना है कि यूपी में हल्की बारिश की शुरुआत हो जाए. हो सकता है कि मानसून जुलाई तक पूरी तरह यूपी में सक्रिय हो पाए. चलिए आपको बताते हैं कि किन राज्यों में मानसून इस वक्त मेहरबान है और यूपी समेत किन राज्यों में मानसून के पहुंचने की कब संभावना है. हल्की बारिश दर्ज की गई: पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, बहराइच, गोरखपुर और वाराणसी में कहीं-कहीं पर (लू) भी दर्ज की गई. धूप की तपिश से लोग बेहाल रहे. उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में झुलसाने वाली गर्मी जारी है. आइए जानते हैं अब तक कहां आ चुका है मानसून, किन राज्यों में लेट से होगी बारिश की एंट्री. इन राज्यों में मानसून की एंट्री (Photo Credit; ETV Bharat) मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभी 4 से 5 दिनों तक हीट वेव कंडीशन जारी रहेगी. इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है.