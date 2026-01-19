ETV Bharat / state

Rajasthan Weather Forecast : 22 से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, मावठ की बारिश की संभावना

राजस्थान में सर्दी ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : प्रदेश के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है. दिन और रात दोनों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रविवार और सोमवार को कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जबकि रात का पारा भी सामान्य से करीब 1 से 5 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया. इससे सुबह-शाम की सर्दी में कमी आई है और ठंड का असर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है. मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार सोमवार को राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पाली जिले के जवाई बांध क्षेत्र में 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पूर्वी राजस्थान में वनस्थली में अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं जयपुर में अधिकतम तापमान 26.0 और न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान की बात करें तो नागौर में 7.0 और अलवर में 7.02 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसे भी पढ़ें: प्रदेश में आज से आएगा मौसम में बदलाव, इस दिन से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पढ़ें IMD अपडेट सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक बढ़ा : मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रविवार को प्रदेश के 10 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा. इससे लोगों को सुबह और रात की सर्दी से कुछ राहत मिली है. हालांकि कई इलाकों में बादल छाने के कारण तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है.