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राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश, IMD का आज 5 जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट', कई इलाकों में यलो अलर्ट जारी

कम दबाव के क्षेत्र से बारिश को मिला जोर : मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर से होते हुए कम दबाव वाले क्षेत्र तक जा रही है. इसी सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं. मंगलवार को कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अतिभारी बारिश हुई. आने वाले दो दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है.

दो दिन में प्रदेश में औसतन 20 मिमी बारिश : लगातार बारिश के बावजूद प्रदेश में मानसूनी बारिश का आंकड़ा अभी सामान्य से नीचे है. 12 अगस्त तक राजस्थान में कुल 242.63 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 272.49 मिमी है. इस लिहाज से प्रदेश में बारिश करीब 10.96 फीसदी कम है. अब तक 7 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, 18 जिलों में बारिश सामान्य रही है, जबकि 16 जिले सामान्य से कम बारिश की श्रेणी में हैं. पिछले साल इसी अवधि तक प्रदेश में 410.76 मिमी बारिश हो चुकी थी.

चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा बारिश : 12 अगस्त की राजस्थान टॉप-10 बारिश में चित्तौड़गढ़ का दबदबा रहा. सबसे ज्यादा बारिश बस्सी में 227 मिमी दर्ज की गई. इसके बाद गंगरार में 205 मिमी, बस्सी बांध में 184 मिमी और औरई बांध में 170 मिमी बारिश हुई.

बूंदी में दो घंटे में 5 इंच से ज्यादा बारिश: बीते 24 घंटे में बूंदी में बारिश ने सबसे ज्यादा असर दिखाया. यहां करीब दो घंटे में 5.16 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे नवलसागर झील लबालब हो गई. तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन प्रभावित हुआ. चित्तौड़गढ़ जिले में भी भारी बारिश का दौर जारी रहा. मंगलवार को डूंगला में 77 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जबकि 12 अगस्त को प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न इलाकों में दर्ज हुई.

जयपुर : प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है. प्रदेश के कई जिलों में बीते दो दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है. बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, उदयपुर, दौसा, प्रतापगढ़ और अलवर समेत कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में तेज बारिश को लेकर यलो अलर्ट दिया गया है. हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कमी आना शुरू हो सकती है और 14 अगस्त से प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने के आसार हैं.

13 अगस्त से बारिश की गतिविधियां घटेंगी : मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त से प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं. हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. 14 अगस्त से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है. इस दौरान कहीं-कहीं बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग की जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक सप्ताह में उत्तर-पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

झालावाड़ में स्कूलों की छुट्टी, बांधों के गेट खुले : भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए झालावाड़ जिला प्रशासन ने बुधवार को सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है. प्रशासन ने लोगों से नदी, तालाब, रपट और बांधों के किनारे नहीं जाने तथा सावधानी बरतने की अपील की है. बारिश के कारण जिले के बांधों से भी पानी की निकासी की जा रही है. कालीसिंध डैम के तीन गेट खोलकर करीब 13,575 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. छापी डैम के दो गेट खोलकर 7,732 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है. राजगढ़ डैम के दो गेट खोलकर करीब 186.48 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है.

तेज बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. परवन नदी में उफान आने के कारण बारां-झालावाड़ मार्ग करीब 15 घंटे तक प्रभावित रहा. वहीं चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से खातौली क्षेत्र में झरेल की पुलिया पर करीब 10 फीट पानी की आवक हो गई. पुलिया डूबने के कारण खातौली-सवाई माधोपुर मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है.बारिश के कारण कई अन्य निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है.

भीलवाड़ा में भारी बारिश से बेड़च नदी में भारी उफान (फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)

आकाशीय बिजली से महिला की मौत : झालावाड़ जिले के कलोतिया गांव में कृषि कार्य के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 31 वर्षीय सेना कुमारी की मौत हो गई. वहीं डीडवाना-कुचामन जिले के नावां क्षेत्र में भी बाइक सवारों पर बिजली गिरने की घटना सामने आई, जिसमें एक युवक की मौत की सूचना है. बारिश और आकाशीय बिजली को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से खुले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से नहीं जाने और मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.

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सात संभागों में सिर्फ बीकानेर की स्थिति बेहतर : राजस्थान में बारिश का वितरण अभी भी असमान बना हुआ है. पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन प्रदेश के सात संभागों में केवल बीकानेर संभाग ऐसा है जहां मानसूनी बारिश औसत से अधिक है. बीकानेर संभाग में सामान्य से करीब 16.80 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. वहीं अच्छी बारिश वाले माने जाने वाले कोटा और उदयपुर संभाग में अभी भी बारिश सामान्य से 15 से 26 फीसदी तक कम है. इन क्षेत्रों में कई जगह सूखे जैसे हालात बने हुए हैं.

जयपुर में दोपहर बाद मूसलाधार बारिश : राजधानी जयपुर में भी मंगलवार को दोपहर बाद बारिश का दौर शुरू हुआ, जो देर रात तक रुक-रुककर जारी रहा. दोपहर 3 से 4 बजे के बीच करीब 16.2 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं 24 घंटे में जयपुर में 28.4 मिमी पानी बरसा. करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के साथ हुई तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया. हरियाली अमावस्या से पहले हुई बारिश ने जयपुर की पहाड़ियों और आसपास के प्राकृतिक इलाकों की हरियाली को और निखार दिया.

दो सप्ताह में जयपुर का बारिश घाटा हुआ कम : जयपुर में मानसून की स्थिति पिछले दो सप्ताह में कुछ बेहतर हुई है. 29 जुलाई तक राजधानी में 199.13 मिमी बारिश दर्ज हुई थी, जो अब बढ़कर 273.83 मिमी पहुंच गई है. पिछले दो सप्ताह में करीब 75 मिमी बारिश हुई. हालांकि पिछले साल अगस्त के पहले सप्ताह तक जयपुर में मानसून का कोटा पूरा हो चुका था. इस साल अभी भी बारिश सामान्य से कम है.

बीसलपुर बांध को भी अच्छी बारिश का इंतजार : राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बीसलपुर बांध को भी आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश का इंतजार है. मानसून सीजन की शुरुआत में मेवाड़ क्षेत्र में कम बारिश होने के कारण बांध में पानी की आवक कमजोर रही. अब जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की लाइफ लाइन बीसलपुर बांध में एक बार फिर से पानी की आवक हुई शुरू हो गई है. बुधवार सुबह बीसलपुर बांध का जलस्तर पहुंचा 313.57 RL मीटर तक पहुंच गया. मानसून सीजन में पहली बार बीसलपुर बांध की सहायक त्रिवेणी नदी का जलस्तर पहुंचा 5 मीटर के पार चला गया है. त्रिवेणी का गेज तेज होने से बीसलपुर बांध में भी पानी की आवक बढ़ेगी. फ़िलहाल बांध में वर्तमान में कुल जलभराव क्षमता का 65.42 प्रतिशत पानी मौजूद है. पिछले साल अगस्त में लगातार पानी की आवक के कारण बीसलपुर बांध के गेट तक खोलने पड़े थे, लेकिन इस साल अब तक स्थिति अलग रही है. हालांकि मेवाड़ और आसपास के कैचमेंट क्षेत्रों में हालिया बारिश से उम्मीद जगी है कि बांध में पानी की आवक बढ़ सकती है.

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मेवाड़ क्षेत्र में उफान पर चल रही बेड़च नदी को बीसलपुर बांध के लिए राहत की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है. नदी में बढ़े जलस्तर के कारण आने वाले दिनों में इसका पानी बीसलपुर बांध की ओर पहुंच सकता है. बेड़च नदी पुलिया पर बीती शाम बडलियास , भीलवाड़ा में पानी की चादर चलते हुए देखी गई. इससे बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने की संभावना है, वहीं भीलवाड़ा जिले के काछोला में भी आज सुबह बनास नदी में भारी उफान दर्ज किया गया, इस दौरान नदी पर बनी पुलिया को पानी छूता हुआ नजर आया. इसके बाद जल्द ही बीसलपुर बांध के जल का प्रमुख स्रोत त्रिवेणी नदी के भी पूरी रफ्तार के साथ बहने की उम्मीद है. फिलहाल राजस्थान में मानसून का आधे से ज्यादा सफर पूरा हो चुका है. अगले दो दिन बारिश के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं. इसके बाद मानसून की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. ऐसे में प्रदेश के जलाशयों, नदियों और सूखे क्षेत्रों के लिए अगले 48 घंटे की बारिश काफी अहम मानी जा रही है.

झालावाड़ जिले में गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने जिले के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. यहां स्थित छापी बांध के 11 गेट एक साथ खोले जाने के बाद तेज बहाव ने खेतों को जल मग्न कर दिया जिस कारण छापी बांध के आसपास किसानों की फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई और किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बादी के कगार पर पहुंच गई. इस दौरान खेतों में खड़ी सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, ज्वार और मक्का की फसलें को खेत में हुए जल भराव के कारण काफी नुकसान पहुंचा है. क्षेत्र में रायपुर, सुनेल, पिडावा और भालता क्षेत्र में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं. इधर पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्रीय सांसद दुष्यंत सिंह व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किसानों के प्रति अपनी संवेदना जताई है.

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वहीं, इस प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है. वहीं सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि जिले में हुई लगातार मूसलाधार बारिश के कारण छापी बांध के करीब 11 गेटों को खोलकर पानी की निकासी की गई थी जिसके कारण आसपास स्थित खेतों में खड़ी हुई फसल को काफी नुकसान पहुंचा है उन्होंने कहा कि कई खेतों में कमर तक पानी भरने से फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई. जिससे किसानों के खेतों में खड़ी फसल के साथ कृषि लागत भी डूब गई, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.