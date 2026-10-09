रांची T20 पर मौसम का साया! भारत-वेस्टइंडीज के रोमांच में बारिश डाल सकती है खलल
रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मैच पर बारिश का खतरा मंडरा सकता है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 8:30 AM IST
रांची : आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले T20 मुकाबले के रोमांच पर मौसम का असर पड़ सकता है. चौके-छक्कों की बरसात देखने के लिए उत्साहित क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें आज आसमान पर भी रहेंगी. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और बारिश की संभावना है.
रांची में भी शाम के समय बारिश और गरज के आसार बने हुए हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या मौसम क्रिकेट के इस रोमांचक मुकाबले में खलल डालेगा या दर्शकों को बिना किसी रुकावट के पूरा मैच देखने का मौका मिलेगा. हालांकि, बारिश की आशंका का मतलब यह नहीं है कि मैच बाधित होना तय है.
रांची में आज कैसा रहेगा मौसम?
राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है. रांची में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है. दिन में धूप निकलने के बावजूद बादल छाने और बाद में बारिश होने की आशंका बनी हुई है. तापमान की बात करें तो रांची में आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहने का अनुमान है.
मैच के दौरान बारिश की कितनी संभावना?
भारत-वेस्टइंडीज मुकाबले के दौरान मौसम की स्थिति अहम रहने वाली है. स्थानीय मौसम पूर्वानुमान में दोपहर बाद गरज के साथ बारिश और शाम के समय भी तेज हवा चलने की संभावना दिखाई गई है. ऐसे में मैच के दौरान बारिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि, बारिश किस समय और कितनी देर तक होगी, इसे लेकर निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है. यदि स्टेडियम के आसपास बारिश होती है, तो खेल रोकना पड़ सकता है और मैदान को दोबारा खेलने योग्य बनाने में समय लग सकता है. ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों को मैच शुरू होने से पहले और मुकाबले के दौरान मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखनी होगी.
झारखंड के इन जिलों में बदल सकता है मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 9 अक्टूबर को मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में कुछ स्थानों पर मौसम बदलने की संभावना है. दक्षिणी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं.
उत्तर-पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के अलावा उत्तर-पूर्वी हिस्से के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव के आसार हैं.
तेज हवा और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी
मौसम विभाग ने 9 अक्टूबर को राज्य के कुछ हिस्सों में गरज, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है.
10 अक्टूबर को भी झारखंड के उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. इसके बाद 12 अक्टूबर तक मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है.
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