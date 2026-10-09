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रांची T20 पर मौसम का साया! भारत-वेस्टइंडीज के रोमांच में बारिश डाल सकती है खलल

जेएससीए स्टेडियम ( Etv Bharat )

रांची : आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले T20 मुकाबले के रोमांच पर मौसम का असर पड़ सकता है. चौके-छक्कों की बरसात देखने के लिए उत्साहित क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें आज आसमान पर भी रहेंगी. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और बारिश की संभावना है.

रांची में भी शाम के समय बारिश और गरज के आसार बने हुए हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या मौसम क्रिकेट के इस रोमांचक मुकाबले में खलल डालेगा या दर्शकों को बिना किसी रुकावट के पूरा मैच देखने का मौका मिलेगा. हालांकि, बारिश की आशंका का मतलब यह नहीं है कि मैच बाधित होना तय है.