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जानें कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम, कहां-कहां होगी बारिश और बर्फबारी

शिमला: प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पहाड़ी इलाकों में जहां ठंड ने एक बार फिर दस्तक दी है, वहीं मैदानी जिलों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऊना का तापमान 30 डिग्री को पार कर गया. मौसम विज्ञान विभाग शिमला के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है, जिसके चलते कई स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है.

मौसम खराब रहने के बाद भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. हालांकि हाल के दिनों में प्रदेश में बर्फबारी और बारिश की गतिविधियों ने पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड को फिर से बढ़ा दिया है और कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है. वहीं, मैदानी इलाकों में भी सुबह शाम ठंड महसूस की जा रही है. ऊना का भी न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. बारिश होने पर इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है.

कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 24-25मार्च को चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा. 26 मार्च को एक बार फिर से शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, ऊना समेत कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है. 27-28 मार्च को प्रदेश के कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश- बर्फबारी का अनुमान है. आज भी शिमला और आस पास के क्षेत्रों में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं.

विभिन्न शहरों का तापमान

शिमला 18.0, सुंदरनगर 27.3, भुंतर 25.5, कल्पा 15.0, धर्मशाला 23.0, ऊना 30.2, नाहन 20.8, केलंग 5.2, सोलन 24.0, मनाली 18.5, कांगड़ा 26.2, मंडी 26.6, जुब्बड़हट्टी 20.8, कुफरी 11.6, सेऊबाग 23.9, बरठीं 25.8, कसौली 19.7, ताबो 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.