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झारखंड में धीरे-धीरे बढ़ेगी ठंड, सुबह कोहरा और रात में कनकनी का एहसास, 19 नवंबर से बदलेगा मौसम

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रांची : झारखंड में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. सुबह और रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का एहसास बढ़ने लगा है. हालांकि, दोपहर में धूप निकलने के कारण फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिल रही है.

मौसम विज्ञान केंद्र, रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 नवंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय कोहरा या धुंध छाई रह सकती है. इसके बाद दोपहर या शाम में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. अगले तीन-चार दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट से सुबह और रात की ठंड बढ़ सकती है. वहीं, 19 नवंबर से मौसम में बदलाव और 20 नवंबर के आसपास बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं.