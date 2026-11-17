झारखंड में धीरे-धीरे बढ़ेगी ठंड, सुबह कोहरा और रात में कनकनी का एहसास, 19 नवंबर से बदलेगा मौसम
झारखंड में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है. आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट हो सकती है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 17, 2026 at 9:15 AM IST
रांची : झारखंड में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. सुबह और रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का एहसास बढ़ने लगा है. हालांकि, दोपहर में धूप निकलने के कारण फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिल रही है.
मौसम विज्ञान केंद्र, रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 नवंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय कोहरा या धुंध छाई रह सकती है. इसके बाद दोपहर या शाम में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. अगले तीन-चार दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट से सुबह और रात की ठंड बढ़ सकती है. वहीं, 19 नवंबर से मौसम में बदलाव और 20 नवंबर के आसपास बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं.
आज कैसा रहेगा झारखंड का मौसम
मौसम केंद्र, रांची की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 नवंबर को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सुबह के समय कोहरा या धुंध रहने की संभावना है. दिन चढ़ने के साथ मौसम में सुधार होगा, लेकिन दोपहर या शाम में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. राजधानी रांची की बात करें तो 17 नवंबर को अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. यानी दिन में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहेगा, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंड महसूस होगी.
अगले तीन-चार दिनों में बढ़ेगी सुबह और रात की ठंड
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. हालांकि, इसके बाद अगले चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है.
न्यूनतम तापमान में भी अगले तीन दिनों के दौरान धीरे-धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है. इससे विशेषकर सुबह और देर रात ठंड का एहसास बढ़ेगा. इसके बाद अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में फिर 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है.
19 नवंबर से बदलेगा मौसम, बारिश के भी आसार
मौसम विभाग के मुताबिक, 18 नवंबर तक सुबह कोहरा और आंशिक बादल छाए रहने के साथ मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. 19 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दिन राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है. 20 नवंबर को भी राज्य में बादल छाए रह सकते हैं.
दक्षिणी और उससे सटे मध्य झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं. इस दिन पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके बाद 21 नवंबर को मध्य और उससे सटे पश्चिमी झारखंड में और 22 नवंबर को दक्षिणी और उससे सटे मध्य झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
चक्रवाती तूफान का भी पड़ सकता है असर
बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवाती तूफान के कारण भी झारखंड के मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. इसका सीधा प्रभाव झारखंड पर पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में बादल छाने, बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
यह भी पढ़ें:
झारखंड में आज और कल कई जिलों में बारिश-वज्रपात के आसार, जानें कब से बढ़ेगी ठंड
झारखंड में बदलने लगा मौसम का मिजाज, रात का पारा 13 डिग्री तक लुढ़का, दिन में अब भी गर्मी का एहसास
झारखंड में मौसम का बदला मिजाजः सुबह कोहरा तो कहीं बारिश के आसार, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान