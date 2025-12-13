ETV Bharat / state

राजस्थान में इस दिन से एक्टिव होगा नया वेदर सिस्टम, जानिए क्यों कमजोर पड़ा बर्फीली हवाओं का असर

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ( file photo )

जयपुर : प्रदेश में एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने से दिन में ठंडी हवाओं का प्रभाव बेअसर हो गया है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, उत्तर भारत में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण 1-2 दिनों तक आंशिक बादल छाने की संभावना है, जिससे रात के तापमान में 1-2 डिग्री तक हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके अलावा 18 से 20 दिसंबर के बीच उत्तर-पश्चिमी भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी जिलों पर अधिक दिखाई देगा. नया पश्चिमी विक्षोभ आने से बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है और बादल छाए रहेंगे. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. शनिवार को बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है. एक सप्ताह तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिन में एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस राजस्थान में एक्टिव हो सकता है , इसके असर से कुछ जगह हल्की बारिश देखी जा सकती है , फिलहाल राजस्थान में आगामी कुछ दिन शीत लहर से राहत के संकेत है.