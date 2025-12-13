राजस्थान में इस दिन से एक्टिव होगा नया वेदर सिस्टम, जानिए क्यों कमजोर पड़ा बर्फीली हवाओं का असर
प्रदेश में बीते 48 घंटों से बर्फीली हवाओं का असर कम देखने को मिल रहा है.
Published : December 13, 2025 at 1:23 PM IST
जयपुर : प्रदेश में एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने से दिन में ठंडी हवाओं का प्रभाव बेअसर हो गया है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, उत्तर भारत में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण 1-2 दिनों तक आंशिक बादल छाने की संभावना है, जिससे रात के तापमान में 1-2 डिग्री तक हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके अलावा 18 से 20 दिसंबर के बीच उत्तर-पश्चिमी भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी जिलों पर अधिक दिखाई देगा. नया पश्चिमी विक्षोभ आने से बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है और बादल छाए रहेंगे.
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. शनिवार को बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है. एक सप्ताह तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिन में एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस राजस्थान में एक्टिव हो सकता है , इसके असर से कुछ जगह हल्की बारिश देखी जा सकती है , फिलहाल राजस्थान में आगामी कुछ दिन शीत लहर से राहत के संकेत है.
बर्फीली हवाओं के असर से राहत : बीते 24 घंटे के दौरान हल्की धूप के बीच कई जिलों में बादल छाए रहे. उत्तर भारत के वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर सहित कई शहरों में दिखा, जिसके कारण न्यूनतम तापमान बढ़ने से सर्दी से राहत मिली. इस बीच जयपुर, सीकर, अलवर सहित कई शहरों में भी पारा चढ़ा. सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बीकानेर में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, वहीं शेखवाटी फतेहपुर में न्यूनतम तापमान रहा 6.5 और नागौर में 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
अभी यहां 10 डिग्री के नीचे तापमान : राजस्थान में रात के समय अभी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है. शुक्रवार रात को इन शहरों में फतेहपुर 6.5, दौसा 6.6 , नागौर और माउंट आबू 6.8 , लूणकरणसर 6.9 , करौली 7, जालौर 7.4 , सीकर और सिरोही 7.5 , अलवर 7.8, वनस्थली 7.9, बारां ( अंता) 8.3 , पिलानी 8.6 , पाली 8. 7, चूरू 8.8 , भीलवाड़ा 8.8 , चित्तौड़गढ़ 9.1, झुंझुनूं और डबोक 9.6, जोधपुर शहर 10.3, अजमेर 10.8, प्रतापगढ़ 10.9 और कोटा में 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.