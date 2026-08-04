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सेब पर भारी मौसम की मार, 7 सालों में कुल्लू में सबसे कम उत्पादन का डर

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इस साल खराब मौसम के चलते इसका सीधा असर सेब की बागवानी पर नजर आ रहा है. हालांकि, इन दिनों हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सब्जी मंडियों में सेब की फसल पहुंच रही है और बागबानों को भी अच्छे दाम मिल रहे हैं. लेकिन इस साल के मार्च, अप्रैल और मई महीने में मौसम में आए बदलाव के चलते सेब फसल के उत्पादन पर इसका बुरा असर पड़ा है.

7 साल में सबसे कम सेब उत्पादन का डर

जिला कुल्लू की अगर बात करें तो बागवानी विभाग द्वारा भी इस साल मात्र 38 लाख सेब की पेटियों का अनुमान लगाया जा रहा है, जो बीते 7 सालों में काफी कम है. कुल्लू में इस साल 1000 करोड़ रुपये की सेब बागवानी पर संकट छाने लगा है. कुल्लू जिले में बीते कुछ सालों से सेब का उत्पादन गिर रहा है. साल 2020 लेकर 2026 तक की बात करें तो आंकड़े चौकाने वाले हैं. वही, साल 2026-27 में सेब का उत्पादन 38 लाख पेटियों का अनुमान है, जो इन सात वर्षों में सबसे कम है.

कुल्लू की मंडियों में सेब की डिमांड (ETV Bharat)

बागवानी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2025 में जिले में 61 लाख पेटियों का उत्पादन हुआ था. हालांकि, इससे पहले जिले में 90 लाख से एक करोड़ सेब पेटियों का भी उत्पादन होता है, लेकिन पिछले एक से डेढ़ दशक से जिले में मौसम अनुकूल नहीं रहने के कारण सेब उत्पादन में भारी कमी दर्ज की जा रही है. इसका सीधा असर बागवानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है.