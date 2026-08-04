सेब पर भारी मौसम की मार, 7 सालों में कुल्लू में सबसे कम उत्पादन का डर
कुल्लू में सेब का उत्पादन मौसम की मार देखी जा रही है. इस साल जिले में सिर्फ 38 लाख पेटी होने का अनुमान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 6:22 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इस साल खराब मौसम के चलते इसका सीधा असर सेब की बागवानी पर नजर आ रहा है. हालांकि, इन दिनों हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सब्जी मंडियों में सेब की फसल पहुंच रही है और बागबानों को भी अच्छे दाम मिल रहे हैं. लेकिन इस साल के मार्च, अप्रैल और मई महीने में मौसम में आए बदलाव के चलते सेब फसल के उत्पादन पर इसका बुरा असर पड़ा है.
7 साल में सबसे कम सेब उत्पादन का डर
जिला कुल्लू की अगर बात करें तो बागवानी विभाग द्वारा भी इस साल मात्र 38 लाख सेब की पेटियों का अनुमान लगाया जा रहा है, जो बीते 7 सालों में काफी कम है. कुल्लू में इस साल 1000 करोड़ रुपये की सेब बागवानी पर संकट छाने लगा है. कुल्लू जिले में बीते कुछ सालों से सेब का उत्पादन गिर रहा है. साल 2020 लेकर 2026 तक की बात करें तो आंकड़े चौकाने वाले हैं. वही, साल 2026-27 में सेब का उत्पादन 38 लाख पेटियों का अनुमान है, जो इन सात वर्षों में सबसे कम है.
बागवानी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2025 में जिले में 61 लाख पेटियों का उत्पादन हुआ था. हालांकि, इससे पहले जिले में 90 लाख से एक करोड़ सेब पेटियों का भी उत्पादन होता है, लेकिन पिछले एक से डेढ़ दशक से जिले में मौसम अनुकूल नहीं रहने के कारण सेब उत्पादन में भारी कमी दर्ज की जा रही है. इसका सीधा असर बागवानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है.
बागवान प्रेम शर्मा का कहना हैं, "इस बार अप्रैल तक पहाड़ों में असमय बर्फबारी हुई. जिस कारण तापमान गिरने से फ्लावरिंग पेड़ों पर टिक नहीं पाई और सेटिंग होने तक तापमान अनुकूल नहीं बन पाया. मौसम में आए बदलाव के कारण जिला कुल्लू की लोअर बेल्ट से लेकर मध्यम और ऊंचाई वाले इलाकों तक सेब को भारी नुकसान पहुंचा. वही, फ्लावरिंग के दौरान बर्फबारी होने से फूल सेब बनने से पहले झड़ गए, जिस कारण इस साल सेब की फसल काफी कम है".
सेब पर भारी पड़ी मौसम की मार
बागवान योगराज ठाकुर ने बताया कि सेब की फसल पर इस साल ओलावृष्टि ने भी कहर बरपाया था. जिला कुल्लू में लगभग 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब का उत्पादन किया जाता है और इस सेब के कारोबार में घाटी में करीब 80 हजार परिवार जुड़े हैं. जिन बागवानों की 500 पेटियां होती थीं. उनकी इस बार मुश्किल से 20 से 50 पेटियां हो रही हैं. सेब जिला कुल्लू के लोगों की आर्थिकी की रीढ़ है. लेकिन खराब मौसम से बागवानों की कड़ी मेहनत पर पानी फिर रहा है. जिला कुल्लू में साल 2020 से सेब की फसल लगातार कम होती जा रही है.
इस साल 38 लाख सेब पेटी का अनुमान
जिला कुल्लू बागवानी विभाग के उपनिदेशक राज कुमार ने कहा, "इस बार अप्रैल व मई माह तक मौसम सेब के लिए अनुकूल नहीं रहा. ऐसे में इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि जिला कुल्लू में 38 लाख सेब की पेटियों का ही उत्पादन होगा".
कुल्लू जिले में सेब उत्पादन का आंकड़ा
|साल
|सेब उत्पाद
|2020
|45 लाख पेटियां
|2021
|55 लाख पेटियां
|2022
|72 लाख पेटियां
|2023
|51 लाख पेटियां
|2024
|40 लाख पेटियां
|2025
|65 लाख पेटियां
|2026
|38 लाख पेटियां (अनुमानित)
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