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झारखंड पर मौसम की दोहरी मारः कहीं बारिश की फुहार, कहीं वज्रपात का खतरा!

रांचीः झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कई दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. वहीं कई जिलों में गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश होने के संकेत हैं. मौसम केंद्र रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 2 जून से 5 जून के बीच अलग-अलग इलाकों में मौसम का असर देखने को मिलेगा.

क्यों बदला नजर आ रहा है झारखंड का मौसम

मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में मौसम के बदलते स्वरूप के पीछे कई सक्रिय मौसमी प्रणालियां यानी सिनॉप्टिक सिस्टम एक साथ काम कर रही हैं. पूर्वी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर तमिलनाडु तक एक ट्रफ लाइन फैली हुई है. इसके अलावा दूसरी ट्रफ पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल तक झारखंड के ऊपर से गुजर रही है. इसकी वजह से राज्य में नमी, बादल, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति बार-बार बन रही है.

2 जून और 3 जून को कैसा रहेगा मौसम

मंगलवार को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. उत्तर-पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों को छोड़कर बाकी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है. 3 जून को भी यही स्थिति बनी रहेगी.

IMD द्वारा जारी चेतावनी (ETV Bharat)

4 जून और 5 जून को कैसा रहेगा मौसम

मौसम केंद्र रांची के आंकड़ों के मुताबिक दोनों दिन राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहानी-कहानी में गर्जन वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. इसका असर रांची, बोकारो, गुमला हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद के अलावा देवघर, दुमका, गिरीडीह, गोड्डा, जामताड़ा के इलाकों में देखने को मिल सकता है.