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उत्तराखंड में इस दिन भारी बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी, चारधाम यात्रियों के लिए खास अपील

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो- ETV Bharat GFX )

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है. मौसम विभाग की मानें तो 12 और 13 मई को सूबे के विभिन्न हिस्सों खासकर पर्वतीय इलाकों में बारिश हो सकती है. जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाने को कहा गया है. 12 और 13 मई को बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी: दरअसल, मौसम विभाग ने 12 और 13 मई को उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और प्रतिकूल मौसम की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसका संज्ञान लेते हुए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से विशेष अपील की है. उन्होंने यात्रियों से यात्रा के दौरान मौसम की ताजा जानकारी जरूर लेने और पूरी सावधानी के साथ अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है.