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उत्तराखंड में इस दिन भारी बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी, चारधाम यात्रियों के लिए खास अपील

उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 12 और 13 मई को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, चारधाम यात्रियों को सावधानी बरतने की अपील

Uttarakhand Weather Update
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 10, 2026 at 10:58 PM IST

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Updated : May 10, 2026 at 11:06 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है. मौसम विभाग की मानें तो 12 और 13 मई को सूबे के विभिन्न हिस्सों खासकर पर्वतीय इलाकों में बारिश हो सकती है. जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाने को कहा गया है.

12 और 13 मई को बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी: दरअसल, मौसम विभाग ने 12 और 13 मई को उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और प्रतिकूल मौसम की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसका संज्ञान लेते हुए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से विशेष अपील की है. उन्होंने यात्रियों से यात्रा के दौरान मौसम की ताजा जानकारी जरूर लेने और पूरी सावधानी के साथ अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है.

चारधाम यात्रियों को सावधानी बरतने की अपील: कमिश्नर पांडे ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि मौसम की संवेदनशीलता को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम बनाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें. यदि संभव हो तो मौसम सामान्य होने के बाद यात्रा करें. ताकि, उन्हें मौसम की वजह से परेशानी का सामना न करना पड़े. साथ ही यात्रा के दौरान प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियों के साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में अगर आप भी चारधाम यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं तो मौसम के पूर्वानुमान को देखकर ही निकलें. क्योंकि, उत्तराखंड में बारिश होने पर पहाड़ी दरक सकते हैं और नदी नाले उफना सकते हैं.

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Last Updated : May 10, 2026 at 11:06 PM IST

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