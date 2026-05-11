उत्तर-पश्चिमी जिलों को छोड़ झारखंड में बदला रहेगा मौसम, गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
झारखंड के कई जिलों में बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है.
Published : May 11, 2026 at 3:28 PM IST
रांचीः गर्मी के लिहाज से झारखंड पर मौसम की मेहरबानी जारी है. मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 11 मई को राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गर्जन और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है. वहीं आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने के संकेत भी मिले हैं.
11 मई को इन इलाकों में बदलेगा मौसम
11 मई को राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर अधिकांश जिलों में मौसम बदला हुआ रहेगा. रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद समेत कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. दक्षिणी और पूर्वी झारखंड के जिलों में गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. मौसम केंद्र ने वज्रपात को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी है.
12 मई को और असरदार होगा सिस्टम
12 मई को मौसम का असर और अधिक व्यापक रहने की संभावना है. राज्य के मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात का खतरा बढ़ सकता है. खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है. इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी गर्जन के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है.
13 मई को पूर्वी झारखंड में ज्यादा असर
13 मई को राज्य के पूर्वी हिस्सों में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है. कई इलाकों में गर्जन, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है. जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में भी हल्की बारिश और बादल छाए रहने के आसार हैं.
14 मई को भी राहत के संकेत नहीं
14 मई को भी उत्तर-पश्चिमी जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम का उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. कई जगहों पर गर्जन के साथ तेज हवा और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी. मौसम केंद्र ने लोगों से सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.
डालटनगंज में गर्मी, रांची में राहत
पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान डालटेनगंज में 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हालांकि यहां भी तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री कम रहा. वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.7 डिग्री नीचे रहा. पिछले 24 घंटे में रांची के अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री की गिरावट आई है.
जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से कम
जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 7.4 डिग्री कम रहा. यहां तापमान में 1.8 डिग्री की कमी दर्ज की गई. बोकारो में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6.5 डिग्री नीचे है. हालांकि यहां पिछले 24 घंटे में तापमान में 4.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई. चाईबासा में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम रहा। वहीं राज्य के कई अन्य जिलों में भी तापमान सामान्य से नीचे बना रहा.
लातेहार रहा सबसे ठंडा जिला
मौसम केंद्र रांची के रिपोर्ट के मुताबिक गुमला में अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री, सरायकेला में 34 डिग्री, देवघर में 33.5 डिग्री, दुमका में 33.4 डिग्री, कोडरमा में 33 डिग्री और लोहरदगा में 32.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं लातेहार राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. न्यूनतम तापमान की बात करें तो राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान कांके में 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
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