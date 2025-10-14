ETV Bharat / state

झारखंड से मानसून की हो चुकी विदाई, फिर भी क्यों छाए हुए हैं बादल!

झारखंड में आगामी सप्ताह बादल छाए रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है.

weather department forecast cloudy weather for coming week in Jharkhand
झारखंड का मौसम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 14, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
रांचीः झारखंड से 13 अक्टूबर को ही मानसून की विदाई हो चुकी है. फिर भी आसमान में बादलों का छाना जारी है. आखिर इसकी वजह क्या है.

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपरी वायु में साइक्लॉनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो समुद्र तल से 3.1 से लेकर 4.5 किमी तक ऊपर है. इसकी वजह से आंशिक बादल छाए रह रहे हैं. ऐसे में सर्दी का थोड़ा एहसास जरुर होने लगा है लेकिन सच्चाई ये है कि तापमान में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है.

पूरे सप्ताह छाए रहेंगे आंशिक बादल

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक अगले सात दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. पूरे सप्ताह आंशिक बादल छाए रहेगे लेकिन मौसम शुष्क रहेगा. पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा चाईबासा में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. इसी तरह अगले पांच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.

पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में लातेहार में सबसे कम 17.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है. इस दौरान रांची में अधिकतम 29.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 33.8 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 31.6, बोकारो में 32.1 और धनबाद में 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है. जबकि इन शहरों में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्यिस से 19.8 डिग्री सेल्सियस तक रहा है.

वापसी के दौरान गढ़वा को मानसून ने किया सराबोर

इस साल 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच मानसून की वापसी तक राज्य में सामान्य से 42 फीसदी अधिक बारिश हुई है. इन 13 दिनों के दौरान सबसे ज्यादा गढ़वा में 266 फीसदी, गिरिडीह में 134 फीसदी, जामताड़ा में 116 फीसदी, धनबाद में 113 फीसदी और लातेहार में 103 फीसदी अधिक बारिश हुई है. इस दौरान साहिबगंज, सिमडेगा, पाकुड़, गोड्डा, रांची, खूंटी, गुमला में सामान्य से कम बारिश हुई.

