झारखंड से मानसून की हो चुकी विदाई, फिर भी क्यों छाए हुए हैं बादल!

रांचीः झारखंड से 13 अक्टूबर को ही मानसून की विदाई हो चुकी है. फिर भी आसमान में बादलों का छाना जारी है. आखिर इसकी वजह क्या है.

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपरी वायु में साइक्लॉनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो समुद्र तल से 3.1 से लेकर 4.5 किमी तक ऊपर है. इसकी वजह से आंशिक बादल छाए रह रहे हैं. ऐसे में सर्दी का थोड़ा एहसास जरुर होने लगा है लेकिन सच्चाई ये है कि तापमान में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है.

पूरे सप्ताह छाए रहेंगे आंशिक बादल

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक अगले सात दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. पूरे सप्ताह आंशिक बादल छाए रहेगे लेकिन मौसम शुष्क रहेगा. पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा चाईबासा में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. इसी तरह अगले पांच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.

पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में लातेहार में सबसे कम 17.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है. इस दौरान रांची में अधिकतम 29.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 33.8 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 31.6, बोकारो में 32.1 और धनबाद में 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है. जबकि इन शहरों में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्यिस से 19.8 डिग्री सेल्सियस तक रहा है.