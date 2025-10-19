ETV Bharat / state

रावण दहन पर बारिश ने किया था मजा किरकिरा, क्या दीपावली पर भी बदरा डालेंगे खलल, क्लिक कर जानें

20 अक्टूबर दिवाली पर उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम का हाल, जानें मौसम विभाग ने क्या बताया.

WEATHER CONDITION IN UTTARAKHAND
20 अक्टूबर दिवाली पर उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम का हाल (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 19, 2025 at 7:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: देश में दीपावली पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. धनतेरस से शुरू दीपावली पर्व की धूम भैया दूज तक करीब एक सप्ताह तक रहती है. यही कारण है कि बाजारों में लोगों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी जा रही है. लेकिन आपको याद होगा कि दीपावली से पूर्व 2 अक्टूबर दशहरा पर्व पर मौसम की आंख मिचौली और बारिश ने लोगों का मजा किरकिरा कर दिया था. अब ऐसे में दीपावली पर मौसम कैसा रहेगा, ये सवाल भी लोगों के मन में उठने लगा है.

दरअसल, 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व पर देश के कई हिस्सों में रावण दहन से महज कुछ मिनटों पहले झमाझम बारिश हुई थी. जिस कारण कई जगह रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले अच्छी तरह दहन नहीं हो पाए थे. देहरादून के परेड ग्राउंड मैदान में भी रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले पूरी तरह जल नहीं पाए थे. आयोजनकर्ताओं की तरफ से ज्वलनशील पदार्थ डालकर पुतलों को जलाने की कोशिश भी की थी. लेकिन बारिश के कारण भीग चुके पुतले जल नहीं पाए थे. इससे लोगों का मजा भी किरकिरा हुआ था. इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे.

WEATHER CONDITION IN UTTARAKHAND
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा जारी वेदर फोरकास्ट (PHOTO- Meteorological Department Dehradun)

वहीं बारिश के कारण दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम भी रद्द हो गया था. पीएम मोदी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन रामलीला में जाने वाले थे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह का केशव रामलीला पीतमपुरा में कार्यक्रम था. लेकिन तेज बारिश की वजह से उनका ये कार्यक्रम रद्द हो गया था.

ऐसे में अब लोग ये जानना चाहते हैं कि कहीं बारिश दीपावली के आनंद पर कोई खलल तो नहीं डालेगी. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से जारी वेदर फोरकास्ट ने फिलहाल लोगों की टेंशन को दूर किया है. मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि प्रदेश में 20 अक्टूबर के लिए मौसम की कोई चेतावनी नहीं है. साथ ही प्रदेश से सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. यानी बारिश होने की संभावना नहीं है.

गौर है देशभर में दीपावली पर्व की धूम मची हुई है. बाजारों में खरीदारों की भीड़ से रौनक छाई हुई है. इस रौनक से व्यापारी भी खासे खुश नजर आ रहे हैं. लोग भी बढ़चढ़ कर खरीदारी कर रहे हैं. वहीं बाजारों में स्वदेशी उत्पादों की डिमांड भी काफी है. मिट्टी के हैंडमेड दिये, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति की भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DIWALI 2025
उत्तराखंड का मौसम
दीपावली पर कैसा रहेगा मौसम
20 अक्टूबर को उत्तराखंड में मौसम
WEATHER CONDITION IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.