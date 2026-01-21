ETV Bharat / state

यूपी में रंग बदलता मौसम; कई जिलों में बारिश का अलर्ट, 26 के बाद जाड़े का कमबैक

हरदोई, अयोध्या, मेरठ, बाराबंकी और बरेली में अभी भी न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस.

Published : January 21, 2026 at 10:42 AM IST

लखनऊ/आगरा/वाराणसी/मेरठ: उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम में काफी बदलाव आया है. पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच है. कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज जैसे जिलों का तापमान बढ़ गया है. साथ ही कोहरे में भी कमी आई है. लेकिन अभी भी कुछ जिलों में ठंड बरकरार है. वहीं, आगरा और वाराणसी में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 22 जनवरी से मौसम करवट लेगा. बारिश होगी और मौसम यूटर्न लेगा.

मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि बुधवार को कई जिले ऐसे हैं, जहां का न्यूनतम तापमान मौजूदा समय में बढ़ गया है. इससे मौसम सामान्य हो गया है, वहीं कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें हरदोई, अयोध्या, मेरठ, बाराबंकी व बरेली शामिल है. इन जिलों में सुबह-शाम अच्छी ठंड पड़ रही, साथ ही घना कोहरा भी छाया रहता है.

उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से ज्यादातर जिलों का तापमान बढ़ा है. उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी एक बार फिर से बारिश का ट्रैफिक बन रहा है. 22 जनवरी को कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. उसके बाद फिर से मौसम करवट लेगा, तापमान में गिरावट होगी.

जिला न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान
हरदोई4°C20°C
फुरसतगंज (रायबरेली) 4.7°C 18°C
अयोध्या3.9°C19°C
बाराबंकी5°C 20°C
मेरठ5.1°C 19°C
बरेली4°C19°C
सीतापुर5.6°C21°C
मुजफ्फरनगर7°C 23°C
बुलन्दशहर6°C20°C
कानपुर 11°C21°C
लखनऊ 15°C24°C
गोरखपुर12°C22°C
प्रयागराज 12°C 23°C

आगरा में बदलेगा मौसम: ताजनगरी में आने वाले दिनों में तेज हवाएं, अंधड़ और बारिश का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 22 जनवरी से आगरा में मौसम करवट लेगा. इससे गणतंत्र दिवस पर भी हल्की हवा चलने के साथ ही बारिश के आसार हैं. 23 जनवरी को 40 से 50 प्रति किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से अंधड़ चलेगा. बिजली गरजने के साथ गिरने की आशंका है. इस दौरान तापमान में एक से तीन डिग्री तक का उतार-चढ़ाव हो सकता है. इधर, मंगलवार को आगरा में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक होकर 25.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तो न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक होकर 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ. जिससे गलन में राहत मिली. आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 92 दर्ज हुई.

वाराणसी में बारिश का अलर्ट जारी: कई दिनों से राहत देने के बाद एक बार फिर से मौसम ने बदलाव महसूस कराते हुए पब्लिक को आने वाले वक्त में ठंड बढ़ने के संकेत दिए हैं. मंगलवार को धूप देरी से निकली और पूरा दिन धूप-छांव का खेल भी चलता रहा, जिसके कारण रोज की अपेक्षा मौसम में कुछ अंतर देखने को मिला.

हालांकि शाम को न्यूनतम तापमान में बहुत कमी नहीं हुई और लोगों को ठंड से राहत महसूस हुई. मंगलवार को वाराणसी में अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री और न्यूनतम 11.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो यह संकेत दे रहा है कि अब मौसम तेजी से बदल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार वाराणसी में 27 जनवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया है, आने वाले 2 दिनों में कोहरे की भी संभावना है.

इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि ठंड अभी खत्म नहीं हुई है. 26 जनवरी के बाद ठंडक एक बार फिर से बढ़ेगी. इस बार फरवरी के पहले सप्ताह में भी ठंड का असर देखने को मिलेगा और शिवरात्रि यानी 14 फरवरी तक ठंड का एक झटका फिर महसूस किया जाएगा. उन्होंने बताया कि फिलहाल आने वाले 26 व 27 जनवरी को बारिश की पूरी संभावना है. जिसकी वजह से मौसम में फिर बदलाव होगा.

मेरठ का AQI खराब लेवल पर: मेरठ में आज मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है. सुबह का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं दिन में तापमान में इजाफा होने के संकेत हैं. आज दिन में तापमान के 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब स्थिति में ही है. आज सुबह का AQI 252 दर्ज किया गया.

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के वैज्ञानिक डी.के शाही ने बताया कि पच्छिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 22 व 23 जनवरी को उत्तरभारत के पहाड़ी क्षेत्रों व पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एवं पच्छिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गरज चमक व मध्यम हवा के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसकी तीव्रता 23 जनवरी को अधिक रहेगी. लगातार 2 माह से अधिक समय से मौसम शुष्क रहने के बाद बारिश की संभावना बन रही है. जो सभी प्रकार के खड़ी फसल के लिए लाभकारी होगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में ठंड-कोहरे के बीच बारिश का अलर्ट; अलीगढ़ में गिरे ओले, लखनऊ, बाराबंकी और प्रयागराज में रिमझिम

