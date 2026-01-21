ETV Bharat / state

यूपी में रंग बदलता मौसम; कई जिलों में बारिश का अलर्ट, 26 के बाद जाड़े का कमबैक

यूपी में मौसम अपडेट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/आगरा/वाराणसी/मेरठ: उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम में काफी बदलाव आया है. पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच है. कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज जैसे जिलों का तापमान बढ़ गया है. साथ ही कोहरे में भी कमी आई है. लेकिन अभी भी कुछ जिलों में ठंड बरकरार है. वहीं, आगरा और वाराणसी में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 22 जनवरी से मौसम करवट लेगा. बारिश होगी और मौसम यूटर्न लेगा. मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि बुधवार को कई जिले ऐसे हैं, जहां का न्यूनतम तापमान मौजूदा समय में बढ़ गया है. इससे मौसम सामान्य हो गया है, वहीं कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें हरदोई, अयोध्या, मेरठ, बाराबंकी व बरेली शामिल है. इन जिलों में सुबह-शाम अच्छी ठंड पड़ रही, साथ ही घना कोहरा भी छाया रहता है. उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से ज्यादातर जिलों का तापमान बढ़ा है. उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी एक बार फिर से बारिश का ट्रैफिक बन रहा है. 22 जनवरी को कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है. उसके बाद फिर से मौसम करवट लेगा, तापमान में गिरावट होगी.

जिला न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान हरदोई 4°C 20°C फुरसतगंज (रायबरेली) 4.7°C 18°C अयोध्या 3.9°C 19°C बाराबंकी 5°C 20°C मेरठ 5.1°C 19°C बरेली 4°C 19°C सीतापुर 5.6°C 21°C मुजफ्फरनगर 7°C 23°C बुलन्दशहर 6°C 20°C कानपुर 11°C 21°C लखनऊ 15°C 24°C गोरखपुर 12°C 22°C प्रयागराज 12°C 23°C आगरा में बदलेगा मौसम: ताजनगरी में आने वाले दिनों में तेज हवाएं, अंधड़ और बारिश का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 22 जनवरी से आगरा में मौसम करवट लेगा. इससे गणतंत्र दिवस पर भी हल्की हवा चलने के साथ ही बारिश के आसार हैं. 23 जनवरी को 40 से 50 प्रति किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से अंधड़ चलेगा. बिजली गरजने के साथ गिरने की आशंका है. इस दौरान तापमान में एक से तीन डिग्री तक का उतार-चढ़ाव हो सकता है. इधर, मंगलवार को आगरा में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक होकर 25.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तो न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक होकर 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ. जिससे गलन में राहत मिली. आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 92 दर्ज हुई.