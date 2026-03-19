आज से बदलेगा मौसम का तेवर, 20 मार्च को बारिश, वज्रपात, तेज हवा और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी, ऐसे बरतें सावधानी
राज्य में मौसम लगातार बदल रहा है, 20 मार्च को बारिश और तेज हवाओं के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि का अनुमान जताया जा रहा है.
Published : March 19, 2026 at 1:09 PM IST
रांचीः गर्मी की दस्तक के बीच पिछले कुछ दिनों से झारखंड में मौसम का तेवर आए दिन बदलता दिख रहा है. 19 मार्च से फिर मौसम के मिजाज में बदलाव शुरु हो गया है. गुरुवार को राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों मसलन, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रांच, बोकारो और रामगढ़ में कहीं-कहीं गर्जन और 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा के बीच वज्रपात की संभावना है.
20 मार्च को इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी
मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक 20 मार्च को स्थिति और भी ज्यादा गंभीर बन सकती है. इस दिन राज्य के उत्तर- पूर्वी और मध्य भागों में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. इसको लेकर मौसम केंद्र की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जिन जिलों पर इसका ज्यादा प्रभाव दिख सकता है उनमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिला शामिल है. इसके अलावा देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में मौसम से हालात बिगड़ने के आसार हैं.
खास बात है कि 20 मार्च को राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में भी तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई गयी है. मौसम केंद्र के मुताबिक 21 मार्च तक यही स्थिति बनी रह सकती है. हालांकि इस दिन तेज हवा, गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है.
मौसम केंद्र ने जारी किए कुछ जरुरी सुझाव
बिगड़े मौसम को देखते हुए मौसम केंद्र ने कुछ सुझाव जारी किए हैं. ओलावृष्टि होने पर घर से बाहर ना निकलें. पशुओं को शेड में रखें. कृषि मंडियों में खुले में रखे गये अनाज को सही जगह पर भंडारित करें. बागवानी और फसलों की सुरक्षा के लिए एंटी हेल नेट का इस्तेमाल करें. मेघ गर्जन होने पर पेड़ के नीचे किसी भी हाल में ना रहें. घरों में इलेक्ट्रिक उपकरणों के प्लग को जरुर निकाल दें. वज्रपात के दौरान जलश्रोत के आसपास खुले में ना रहें.
कई जिलों में पारा 35 डिग्री से ऊपर
मौसम केंद्र के मुताबिक मौसम में आए बदलाव की वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी जरुर आई है फिर भी ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है. राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच है. सिर्फ डाल्टनगंज, बोकारो, देवघर और गोड्डा का अधिकतम पारा 35 डिग्री से थोड़ा ऊपर रिकॉर्ड हुआ है.
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