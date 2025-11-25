ETV Bharat / state

मौसम का बदलता मिजाज बन रहा मुसीबत, तापमान के उतार-चढ़ाव से बढ़ रही है बीमारियां

करनालः हरियाणा में मौसम का रुख लगातार बदल रहा है. दिन में गर्मी जैसी हल्की तपिश और शाम होते-होते ठंड का तेज अहसास. यही उतार-चढ़ाव लोगों को बीमार कर रहा है. बात अगर करनाल जिले की करें तो जिला नागरिक अस्पताल की फ्लू और जनरल मेडिसिन ओपीडी में पिछले एक सप्ताह से रोज 60–70 लोग खांसी, बुखार, गले में दर्द और सिरदर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं. इनमें सबसे अधिक प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग हैं.

कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता पर मौसम का सीधा वार :वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुलबीर के अनुसार "दिन और रात के तापमान में अचानक हो रहा अंतर शरीर को तुरंत स्वीकार नहीं होता, जिनकी इम्युनिटी कम होती है, वे जल्दी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं. बच्चे हल्के कपड़ों में खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, वहीं बुजुर्गों की कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्हें जल्दी बीमार बना रही है. हवा में मौजूद नमी और धूल के कण भी वायरल और फ्लू के संक्रमण को तेजी से फैलने में मदद कर रहे हैं."