ETV Bharat / state

मौसम का बदलता मिजाज बन रहा मुसीबत, तापमान के उतार-चढ़ाव से बढ़ रही है बीमारियां

दिन और रात के तापमान में अचानक से रोजाना बदलाव और प्रदूषण के कारण आम लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है.

illness increased Due to Weather
करनाल सिविल अस्पताल में मरीजों की जांच करते डॉक्टर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 25, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनालः हरियाणा में मौसम का रुख लगातार बदल रहा है. दिन में गर्मी जैसी हल्की तपिश और शाम होते-होते ठंड का तेज अहसास. यही उतार-चढ़ाव लोगों को बीमार कर रहा है. बात अगर करनाल जिले की करें तो जिला नागरिक अस्पताल की फ्लू और जनरल मेडिसिन ओपीडी में पिछले एक सप्ताह से रोज 60–70 लोग खांसी, बुखार, गले में दर्द और सिरदर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं. इनमें सबसे अधिक प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग हैं.

कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता पर मौसम का सीधा वार :वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुलबीर के अनुसार "दिन और रात के तापमान में अचानक हो रहा अंतर शरीर को तुरंत स्वीकार नहीं होता, जिनकी इम्युनिटी कम होती है, वे जल्दी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं. बच्चे हल्के कपड़ों में खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, वहीं बुजुर्गों की कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्हें जल्दी बीमार बना रही है. हवा में मौजूद नमी और धूल के कण भी वायरल और फ्लू के संक्रमण को तेजी से फैलने में मदद कर रहे हैं."

करनाल में मौसम का बदलता मिजाज बना मुसीबत (Etv Bharat)

बढ़ रहे लक्षण-खतरे की घंटी : अस्पतालों में आ रहे अधिकांश मरीजों में सर्दी-जुकाम के साथ गले में सूजन, तेज या हल्का बुखार, बदन दर्द, थकावट और सिर भारी होने जैसी शिकायतें मिल रही हैं. डॉक्टरों का कहना है कि "यह मौसमी संक्रमण भले हल्का हो, लेकिन लापरवाही इसे गंभीर भी कर सकती है."

illness increased Due to Weather
करनाल सिविल अस्पताल (Etv Bharat)
डॉक्टरों की जरूरी सलाह-सावधानी ही बचाव: डॉ. कुलबीर ने लोगों को बदलते मौसम में विशेष सतर्क रहने की हिदायत दी है.
illness increased Due to Weather
सिविल अस्पताल में मरीजों की जांच करते डॉक्टर (Etv Bharat)
  1. सुबह और शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें
  2. बच्चों को ठंडे पेय, आइसक्रीम और खुली हवा में देर तक खेलने से बचाएं
  3. पानी हमेशा गुनगुना पिएं
  4. भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क का प्रयोग करें
  5. खांसते-छींकते समय रूमाल या कोहनी का उपयोग करें
  6. सावधानियां ही इस मौसम में संक्रमण से बचाने का सबसे बड़ा उपाय हैं.
ये भी पढ़ें-हरियाणा में बढ़ी ठिठुरन, नारनौल सबसे ठंडा, उत्तरी हवाएं बढ़ाएंगी और ठंडक

TAGGED:

WEATHER CHANGING IN KARNAL
TEMPERATURE FLUCTUATING IN HARYANA
HARYANA WEATHER UPDATE
ILLNESS INCREASED DUE TO WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.