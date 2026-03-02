झारखंड में बढ़ती गर्मी का असर, दिन में तपिश, रातें भी सामान्य से ज्यादा गर्म
झारखंड में अब मौसम का मिजाज बदल रहा है. राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
Published : March 2, 2026 at 1:07 PM IST
रांचीः झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से गर्म हो रहा है. रांची मौसम केंद्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अधिकतर हिस्सों में दिन के तापमान के साथ-साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जबकि बीते 24 घंटों में कहीं भी बारिश नहीं हुई है.
प्रमुख शहरों के तापमान का हाल
राजधानी रांची में सोमवार को अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से करीब 3.7 डिग्री ज्यादा है. औद्योगिक शहर जमशेदपुर में गर्मी का असर ज्यादा दिखा, जहां अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पलामू क्षेत्र के डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से काफी ऊपर है. बोकारो में पारा 34 डिग्री के पार रहा, जबकि चाईबासा में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री दर्ज किया गया.
सरायकेला सबसे ज्यादा गर्म
राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान हजारीबाग में 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश नहीं हुई है.
आने वाले दिनों का पूर्वानुमान
मौसम केंद्र के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक झारखंड में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है. दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी जारी रह सकती है और रातें भी अपेक्षाकृत गर्म रहेंगी. हालांकि सुबह और देर रात हल्की ठंडक महसूस हो सकती है. फिलहाल राज्य में बारिश या किसी बड़े मौसम परिवर्तन के संकेत नहीं हैं, ऐसे में लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
