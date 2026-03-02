ETV Bharat / state

झारखंड में बढ़ती गर्मी का असर, दिन में तपिश, रातें भी सामान्य से ज्यादा गर्म

रांचीः झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से गर्म हो रहा है. रांची मौसम केंद्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अधिकतर हिस्सों में दिन के तापमान के साथ-साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कई जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जबकि बीते 24 घंटों में कहीं भी बारिश नहीं हुई है.

प्रमुख शहरों के तापमान का हाल

राजधानी रांची में सोमवार को अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से करीब 3.7 डिग्री ज्यादा है. औद्योगिक शहर जमशेदपुर में गर्मी का असर ज्यादा दिखा, जहां अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पलामू क्षेत्र के डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से काफी ऊपर है. बोकारो में पारा 34 डिग्री के पार रहा, जबकि चाईबासा में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री दर्ज किया गया.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (Etv Bharat)

सरायकेला सबसे ज्यादा गर्म

राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान हजारीबाग में 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान कहीं भी बारिश नहीं हुई है.