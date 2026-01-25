ETV Bharat / state

झारखंड में सर्दी पर गर्मी का असर, चाईबासा सबसे गर्म तो गुमला में सबसे ठंडी रात

झारखंड के मौसम में थोड़ा बदलाव आया है. अब लोगों को रात में भी कम ठंड महसूस हो रही है.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 11:51 AM IST

रांचीः राजधानी रांची में स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि रातें भी अपेक्षाकृत कम सर्द हो रही हैं. राज्य के कई प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया. मौसम में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी के साथ-साथ सर्दी और खांसी से ग्रसित होने की संभावना बनी हुई है.

चाईबासा का रहा सबसे अधिक अधिक तापमान

रिपोर्ट के मुताबिक, चाईबासा में राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5.9 डिग्री अधिक रहा. वहीं गुमला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे वहां रातें अभी भी ठंडी बनी हुई हैं.

मौसम विभार द्वारा जारी रिपोर्ट (Etv Bharat)

प्रमुख शहरों की बात करें तो राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री और न्यूनतम 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा. जमशेदपुर में दिन का तापमान बढ़कर 30.0 डिग्री, जबकि न्यूनतम 12.0 डिग्री दर्ज किया गया. डाल्टनगंज में अधिकतम 29.4 डिग्री और न्यूनतम 10.5 डिग्री, जबकि बोकारो थर्मल में अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री और न्यूनतम 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा.

गुमला और खूंटी में सबसे कम तापमान

आंकड़ों के अनुसार सरायकेला में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री, बहरागोड़ा में 29.5 डिग्री, देवघर में 28.1 डिग्री और हजारीबाग में 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान की बात करें तो खूंटी में 8.5 डिग्री और सिमडेगा में 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं भी वर्षा नहीं हुई, न ही कोहरे या शीतलहर की स्थिति बनी. रांची में न्यूनतम दृश्यता 2000 मीटर दर्ज की गई. साथ ही आने वाले दिनों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी जारी रह सकती है, जबकि रातों में ठंड धीरे-धीरे कम होने के संकेत हैं.

