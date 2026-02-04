झारखंड में मौसम का हाल, कई जिलों में बढ़ी गर्मी, दिन में चढ़ा पारा, जानिए जिलेवार तापमान और पूर्वानुमान
झारखंड से सर्दी धीरे-धीरे जा रही है, कई जिलों में तापमान भी बढ़ रहा है और गर्मी का अहसास होने लगा है.
Published : February 4, 2026 at 1:04 PM IST
रांची: झारखंड में मौसम अब धीरे-धीरे करवट बदलता नजर आ रहा है. सर्दी के प्रभाव में कमी आने लगी है और राज्य के कई जिलों में दिन के समय गर्मी का एहसास होने लगा है. सुबह और रात में हल्की ठंड बनी हुई है, लेकिन तेज धूप के कारण दोपहर में तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच रहा है. मौसम में यह बदलाव खासतौर पर मैदानी और औद्योगिक जिलों में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है.
रांची के मौसम का हाल
राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में सुबह हल्का कोहरा और ठंडी हवा चल रही है, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ता है, धूप तेज हो जाती है. रांची में अधिकतम तापमान लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है.
औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के मौसम का हाल
औद्योगिक शहर जमशेदपुर में गर्मी का असर अपेक्षाकृत ज्यादा देखा जा रहा है. यहां दिन का तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है.
दूसरे प्रमुख शहरों के मौसम का हाल
वहीं धनबाद जिले में अधिकतम तापमान करीब 26–27 डिग्री और न्यूनतम 10–14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. हजारीबाग में भी दिन के समय मौसम गर्म हो रहा है. यहां अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. इसके अलावा बोकारो, पलामू, कोडरमा और गिरिडीह जैसे जिलों में भी दिन का पारा 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है, जिससे लोगों को दोपहर में गर्मी महसूस हो रही है.
अधिकतम तापमान में इजाफे का अनुमान
मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड में फिलहाल दिन और रात के तापमान में अंतर बना रहेगा. सुबह और रात हल्की ठंड बनी रहेगी, जबकि दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बढ़ेगा. आने वाले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, किसी मौसम में बड़े बदलाव के संकेत फिलहाल नहीं हैं.
रबी की फसल के लिए मुफीद मौसम
मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक मौसम में यह बदलाव रबी फसलों के लिए अनुकूल माना जा रहा है, लेकिन दोपहर के समय बाहर निकलने वालों को धूप से बचाव की सलाह भी दी जा रही है. सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा रह सकता है, इसलिए वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है. ओवरऑल देखें तो झारखंड में सर्दी अब धीरे-धीरे विदाई की ओर है और गर्मी की दस्तक महसूस होने लगी है. आने वाले दिनों में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है, जिससे दिन के समय गर्मी और बढ़ सकती है.
ये भी पढ़ें-
झारखंड में सर्दी की लुकाछिपी जारी, गुमला, खूंटी, बोकारो, डाल्टनगंज और सिमडेगा का पारा लुढ़का, अधिकतम तापमान में भी कमी
झारखंड में ठंड बरकरार, रांची और गुमला में सबसे ज्यादा सर्दी, अगले कुछ दिनों में मौसम रहेगा शुष्क
झारखंड में सर्दी की वापसी ! लुढ़केगा पारा, सावधानी बरतने की सलाह, बारिश के भी आसार