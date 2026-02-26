ETV Bharat / state

झारखंड में दिन में हल्की गर्मी, रात में अभी ठंड का असर कायम, चाईबासा सबसे गर्म, खूंटी सबसे ठंडा

रांचीः झारखंड में मौसम धीरे-धीरे बदलाव के संकेत दे रहा है. दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि रात और सुबह के समय ठंड का असर अभी भी बना हुआ है. रांची मौसम केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है.

प्रमुख शहरों का तापमान

राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं जमशेदपुर में दिन का तापमान 31.8 डिग्री और रात का तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा. डालटनगंज में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 11.7 डिग्री तक पहुंच गया. बोकारो थर्मल में अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

लातेहार का अधिकतम तापमान सभी जिलों में सबसे कम

राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह झारखंड का सबसे गर्म स्थान रहा. वहीं न्यूनतम तापमान खूंटी में 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे वहां सुबह और रात के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया गया. लातेहार एकमात्र जिला है जहां का अधिकतम तापमान पूरे राज्य में सबसे कम है. यहां का तापमान 22.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. बीते 24 घंटों में राज्य के किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई है. रांची मौसम केंद्र क्षेत्र में दृश्यता सबसे कम 2000 मीटर दर्ज की गई.