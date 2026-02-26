ETV Bharat / state

झारखंड में दिन में हल्की गर्मी, रात में अभी ठंड का असर कायम, चाईबासा सबसे गर्म, खूंटी सबसे ठंडा

झारखंड में मौसम बदल रहा है, दिन का तापमान बढ़ रहा है, जबकि रात और सुबह के समय ठंड अभी भी बनी हुई है.

JHARKHAND WEATHER REPORT
प्रतिकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 26, 2026 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड में मौसम धीरे-धीरे बदलाव के संकेत दे रहा है. दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि रात और सुबह के समय ठंड का असर अभी भी बना हुआ है. रांची मौसम केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है.

प्रमुख शहरों का तापमान

राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं जमशेदपुर में दिन का तापमान 31.8 डिग्री और रात का तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा. डालटनगंज में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 11.7 डिग्री तक पहुंच गया. बोकारो थर्मल में अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

JHARKHAND WEATHER REPORT
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (1)

लातेहार का अधिकतम तापमान सभी जिलों में सबसे कम

राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह झारखंड का सबसे गर्म स्थान रहा. वहीं न्यूनतम तापमान खूंटी में 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे वहां सुबह और रात के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया गया. लातेहार एकमात्र जिला है जहां का अधिकतम तापमान पूरे राज्य में सबसे कम है. यहां का तापमान 22.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. बीते 24 घंटों में राज्य के किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई है. रांची मौसम केंद्र क्षेत्र में दृश्यता सबसे कम 2000 मीटर दर्ज की गई.

अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो से तीन दिनों में झारखंड के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा. दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा. सुबह और रात के समय हल्की ठंड बनी रहेगी, खासकर पठारी और ग्रामीण इलाकों में. फिलहाल राज्य के किसी भी हिस्से के लिए बारिश या खराब मौसम की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में मौसम का बदला मिजाज, दिन में महसूस हो रही गर्मी, तो रातें अब भी ठंडी

झारखंड में गर्मी का दायरा बढ़ा, चाईबासा सबसे गर्म तो गुमला में सबसे ठंडी रात

झारखंड में चढ़ने लगा पारा, बर्फीली हवाओं का मिजाज बदला, चाईबासा सबसे ज्यादा गर्म, गुमला सबसे सर्द

TAGGED:

WEATHER IN JHARKHAND
TEMPERATURE IN JHARKHAND
JHARKHAND WEATHER
झारखंड में मौसम
JHARKHAND WEATHER REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.