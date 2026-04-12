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दिल्ली-NCR में बदल रहा मौसम, बढ़ने लगी गर्मी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में अब सुबह के सुहावने मौसम का दौर खत्म होने वाला है. अब सुबह से ही कड़ाके की धूप का सामना करना पड़ेगा. दिल्ली एनसीआर में आज सुबह कड़ाके की धूप निकलेगी.

मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में राजधानी के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. बात अगर बीते दिन यानि शनिवार को अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. शनिवार को राजधानी का मानक अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया.



आज का मौसम का अनुमान

दिल्ली-एनसीआर में आज रविवार 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे मौसम ठंडा बना रहेगा. इसके बाद गर्मी बढ़ने वाली है. सुबह का तापमान 21 डिग्री के करीब है. रविवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री के करीब पहुंचने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग के अनुसार सोमवार 13 अप्रैल से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है.