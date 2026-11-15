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नागौर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश से बढ़ी ठिठुरन, मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट

नागौर के ईनाणा में बारिश ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर : जिले में रविवार सुबह मौसम ने अचानक करवट बदली. अलसुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे. जिले के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हुआ. जिले में कहीं तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई. ईनाणा, जायल, खींवसर, सुखवासी और निंबी जोधा सहित आसपास भी बारिश हुई. मौसम में बदलाव से पारे में गिरावट महसूस की गई. बारिश और ठंडी हवाओं के चलते अब सर्दी बढ़ने के आसार हैं.

40 किमी रफ्तार से हवाएं: मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को नागौर जिले में यलो अलर्ट जारी किया. विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, बारिश में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान बादलों की तेज गर्जना और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है. सुबह से छाए बादलों और बारिश के कारण मौसम में ठंडक घुल गई है. विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और पेड़ों, बिजली के खंभों तथा खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी.