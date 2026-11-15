नागौर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश से बढ़ी ठिठुरन, मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट
नागौर जिले के कई गांवों में बारिश हुई. ठंडी हवा चलने से अब सर्दी बढ़ने के आसार हैं.
Published : November 15, 2026 at 11:21 AM IST
नागौर : जिले में रविवार सुबह मौसम ने अचानक करवट बदली. अलसुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे. जिले के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हुआ. जिले में कहीं तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई. ईनाणा, जायल, खींवसर, सुखवासी और निंबी जोधा सहित आसपास भी बारिश हुई. मौसम में बदलाव से पारे में गिरावट महसूस की गई. बारिश और ठंडी हवाओं के चलते अब सर्दी बढ़ने के आसार हैं.
40 किमी रफ्तार से हवाएं: मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को नागौर जिले में यलो अलर्ट जारी किया. विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, बारिश में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान बादलों की तेज गर्जना और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है. सुबह से छाए बादलों और बारिश के कारण मौसम में ठंडक घुल गई है. विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और पेड़ों, बिजली के खंभों तथा खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी.
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31 डिग्री तक रह सकता दिन का पारा: मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को नागौर में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. सुबह करीब 8 बजे तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया. बादल छाए रहने और बारिश की गतिविधियों से दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है.
किसानों के लिए राहत: जिले में बारिश को रबी की फसलों को फायदा होगा. खेतों में नमी बढ़ने से गेहूं, सरसों, चना और जीरा सहित अन्य रबी फसलों की बुवाई में मदद मिल सकती है. जिन किसानों ने पहले ही बुवाई कर रखी है, उन्हें हल्की बारिश से फायदे की उम्मीद है. इससे शुरुआती सिंचाई की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, अधिक बारिश या खेतों में जलभराव होने से जीरा और इसबगोल जैसी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी है.
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18 नवंबर से साफ होगा मौसम: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 और 17 नवंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. इसके बाद 18 नवंबर से मौसम मुख्य रूप से साफ होने की संभावना है. आसमान साफ होने के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है. इससे सुबह और रात के समय सर्दी का असर बढ़ेगा.
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