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मेरठ में अचानक छाए काले बादल, तेज बारिश के साथ गिरे ओले, जगह जलभराव से बढ़ी मुश्किलें

मेरठ में बारिश, जलभराव ने बढ़ाई मुश्किलें. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिसका सबसे ज्यादा असर मेरठ में देखने को मिला. रविवार दोपहर के समय अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए, जिससे दिन में ही रात जैसा अंधेरा महसूस होने लगा. तेज आंधी और झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया. तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है.

​दोपहर बाद तेज हवाओं और आंधी के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत दी, लेकिन शहर की व्यवस्थाओं की पोल भी खोल कर रख दी. तेज हवा के थपेड़ों से कई जगहों पर पेड़ की टहनियां और होर्डिंग्स उखड़ कर नीचे गिर गए. ​झमाझम बारिश के चलते मेरठ के प्रमुख मार्गों और निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया.