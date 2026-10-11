मेरठ में अचानक छाए काले बादल, तेज बारिश के साथ गिरे ओले, जगह जलभराव से बढ़ी मुश्किलें
तेज हवा के कारण कई जगहों पर पेड़ की टहनियां और होर्डिंग्स उखड़ कर नीचे गिर गए. प्रमुख मार्गों पर भारी जलभराव हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 6:39 PM IST
मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिसका सबसे ज्यादा असर मेरठ में देखने को मिला. रविवार दोपहर के समय अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए, जिससे दिन में ही रात जैसा अंधेरा महसूस होने लगा. तेज आंधी और झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया. तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है.
दोपहर बाद तेज हवाओं और आंधी के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत दी, लेकिन शहर की व्यवस्थाओं की पोल भी खोल कर रख दी. तेज हवा के थपेड़ों से कई जगहों पर पेड़ की टहनियां और होर्डिंग्स उखड़ कर नीचे गिर गए. झमाझम बारिश के चलते मेरठ के प्रमुख मार्गों और निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया.
शहर के बेगमपर्ल, दिल्ली रोड, रेलवे रोड, आबूरोड और साकेत समेत कई चौराहों पर पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई कॉलोनियों की गलियों में जलभराव होने से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया. जल निकासी के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण राहगीरों को घुटनों तक पानी के बीच से गुजरना पड़ा.
शहर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि भी हुई. अचानक गिरे ओलों और ठंडी हवाओं के कारण मेरठ के तापमान में सीधे तौर पर करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे अक्टूबर के महीने में ही हल्की सिहरन और ठंडक महसूस होने लगी है. मौसम में आए इस बदलाव से जहां एक ओर प्रदूषण के स्तर (AQI) में सुधार देखा गया है, वहीं खेतों में खड़ी फसलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है.
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ घंटों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और ठंडी हवाओं का दौर जारी रहेगा. प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.
यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव से मिले पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप, लखनऊ में एक घंटे तक हुई चर्चा, बेटी कृति का विधानसभा टिकट फाइनल!