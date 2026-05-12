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झारखंड में मौसम का हाल, आज कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट, गर्मी से राहत जारी

झारखंड में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है.

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झारखंड का मौसम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 12, 2026 at 12:23 PM IST

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रांची: झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम केंद्र, रांची के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 12 मई को राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है.

इन जिलों में आज बारिश के आसार

मौसम केंद्र के मुताबिक आज राज्य के उत्तर-पूर्वी और मध्य भाग के जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ तेज हवा और वज्रपात हो सकता है. प्रभावित जिलों में खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद शामिल हैं. इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि उत्तर-पश्चिमी झारखंड के कुछ इलाकों में मौसम का असर अपेक्षाकृत कम रहेगा.

Weather changes in Jharkhand alert for rain, thunderstorms in many districts today
इन जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट (ETV BHARAT)

15 मई तक कैसा रहेगा मौसम

मौसम केंद्र के अनुसार 15 मई तक राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी. 13 मई को राज्य के पूर्वी हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात की संभावना है. वहीं, 14 और 15 मई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्जन, तेज हवा और बारिश का दौर जारी रह सकता है.

सावधानी बरतने की अपील

मौसम केंद्र ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है. किसानों को भी मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की गई है. रांची समेत अन्य जिलों के तापमान का हाल झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम अपेक्षाकृत संतुलित बना रहा.

कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.2 डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है. बोकारो में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5.7 डिग्री नीचे रहा. चाईबासा में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री और डालटनगंज में 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

Weather changes in Jharkhand alert for rain, thunderstorms in many districts today
मौसम विभाग द्वारा जारी जिले के तापमान का आंकड़ा (ETV BHARAT)

कहां कितना रहा तापमान

राज्य के प्रमुख जिलों में तापमान की बात करें तो सरायकेला में 35.9 डिग्री, गुमला में 35 डिग्री, देवघर में 34.5 डिग्री, हजारीबाग में 34.4 डिग्री, कोडरमा में 34.2 डिग्री और पाकुड़ में 34.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं, खूंटी में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री और लातेहार में 30.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो अपेक्षाकृत कम रहा.

न्यूनतम तापमान का हाल

न्यूनतम तापमान में भी कई जिलों में बदलाव देखा गया. कोडरमा राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. रांची एयरपोर्ट क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री, लातेहार में 21.5 डिग्री, लोहरदगा में 22.2 डिग्री और सिमडेगा में 22.6 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, जमशेदपुर में रात का तापमान 25.6 डिग्री, दुमका में 25.8 डिग्री और डालटनगंज में 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.

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