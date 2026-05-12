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झारखंड में मौसम का हाल, आज कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट, गर्मी से राहत जारी

रांची: झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है. मौसम केंद्र, रांची के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 12 मई को राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है.

इन जिलों में आज बारिश के आसार

मौसम केंद्र के मुताबिक आज राज्य के उत्तर-पूर्वी और मध्य भाग के जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ तेज हवा और वज्रपात हो सकता है. प्रभावित जिलों में खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद शामिल हैं. इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि उत्तर-पश्चिमी झारखंड के कुछ इलाकों में मौसम का असर अपेक्षाकृत कम रहेगा.

इन जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट (ETV BHARAT)

15 मई तक कैसा रहेगा मौसम

मौसम केंद्र के अनुसार 15 मई तक राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी. 13 मई को राज्य के पूर्वी हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात की संभावना है. वहीं, 14 और 15 मई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्जन, तेज हवा और बारिश का दौर जारी रह सकता है.

सावधानी बरतने की अपील

मौसम केंद्र ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है. किसानों को भी मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की गई है. रांची समेत अन्य जिलों के तापमान का हाल झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम अपेक्षाकृत संतुलित बना रहा.