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हरियाणा में मौसम ने बदली करवट, ओलावृष्टि के साथ खूब बरसे बदरा, तापमान में आई गिरावट

चंडीगढ़/जींद : मार्च के महीने में हरियाणा में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है जो लोगों को खूब तपा रही है, लेकिन आज अचानक से मौसम का मिजाज बदला और चंडीगढ़, जींद समेत कई शहरों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है. बारिश होने से राज्य के अधिकतम तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आई है.

चंडीगढ़ में बारिश : मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़ में 0.2 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि हरियाणा में अंबाला, गुरुग्राम और करनाल में 0.3 mm, 1 mm और 3.5 mm बारिश हुई है. अंबाला में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हिसार में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा. करनाल और नारनौल में तापमान 26 और 30.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

तीन डिग्री लुढ़का तापमान : पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते जींद के कई गांवों में हल्की बूंदाबांदी हुई तो रविवार दोपहर बाद नरवाना उपमंडल के दर्जनभर गांवों में हल्की बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी. हालांकि ओलावृष्टि ज्यादा देर तक जारी नहीं रही लेकिन मौसम के तेवरों से किसानों की सांसें अटकी रही. ओलावृष्टि से फसलों को कुछ नुकसान भी हुआ है. बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. इस दौरान ठंडी-ठंडी हवाएं भी चली. रविवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया. इससे पहले अधिकतम तापमान 35 डिग्री को पार कर गया था. मौसम में आद्रता 54 प्रतिशत और हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई.

दर्जनभर गांवों में हुई ओलावृष्टि : जिन गांवों में ओलावृष्टि हुई, उनमें गांव बेलरखां, धमतान सहिब, खरल, उझाना, दातासिंहवाला, हमीरगढ़, रसीदां, कालवन, गढ़ी, नेपावाला, हथो पीपलथा समेत कई गांव शामिल हैं. किसानों का कहना है कि सरसों की कटाई चल रही है. गेहूं पक कर तैयार हो रहा है, ऐसे में जिस पौधे पर ओले लगे हैं, वो खराब हो जाएंगे. मौसम वैज्ञानिक डॉ. राजेश ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते मौसम ने करवट ली है. आगे भी कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. आगे मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा. किसान मौसम पर नजर बनाए रखें.