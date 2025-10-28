ETV Bharat / state

हरियाणा में बदला मौसम, आज दिनभर छाए रहेंगे बादल, बढ़ी ठंड, हवा हुई जहरीली, बढ़ा प्रदूषण

हरियाणा में आज पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है.

HARYANA WEATHER UPDATE
हरियाणा में बदला मौसम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 28, 2025 at 11:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. ठंड ने दस्तक दे दी है और दिन में भी ठिठुरन महसूस की जा रही है. वहीं, दिवाली के बाद से हवा में ज़हर घुल गया है. राज्य के तीन शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित दर्ज किए गए हैं, जबकि 6 शहर रेड जोन में पहुंच गए हैं.

प्रदेश में बढ़ी ठंड: हरियाणा में रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. महेंद्रगढ़ का तापमान 14 डिग्री और हिसार का 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.वहीं, आसमान में बादल छाए रहने और हवाओं की दिशा बदलने से मौसम और भी ठंडा हो गया है.

हवाओं व नमी ने बढ़ाया प्रदूषण: बहादुरगढ़ और धारूहेड़ा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं. टूटी सड़कों, निरंतर कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं और वाहनों का उत्सर्जन यहां प्रदूषण के बड़े कारण बने हुए हैं. पर्यावरण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा के 6 शहर बहादुरगढ़, धारूहेड़ा, मानेसर, फतेहाबाद, अंबाला और करनाल रेड जोन में हैं. वहीं, जींद का एक्यूआई 300 तक पहुंच गया है और यह रेड जोन की दहलीज पर है.

पराली जलाने के मामलों में आई कमी: दिलचस्प बात यह है कि इस बार हरियाणा में पराली जलाने के मामले पिछले 5 सालों में सबसे कम रहे, जबकि पंजाब में ऐसे केस 12 गुना ज्यादा दर्ज किए गए. इसके बावजूद हरियाणा की हवा ज्यादा प्रदूषित है.मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कारण ठंडी हवा, नमी और धीमी गति की हवाएं हैं, जिनकी वजह से प्रदूषण ऊपर उठ नहीं पा रहा और जमीन के पास जमा हो रहा है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के हल्के असर से 28 और 29 अक्तूबर को प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहेगा.इस दौरान आंशिक बादल छाए रहेंगे और उत्तर-पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिससे दिन का तापमान थोड़ा घटेगा जबकि रात का तापमान बढ़ेगा. 30 अक्तूबर से 2 नवंबर तक मौसम आम तौर पर साफ और शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान उत्तर व उत्तर-पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलेंगी. दिन का तापमान थोड़ा बढ़ेगा जबकि रातें ठंडी रहेंगी.

डॉक्टरों की सलाह: जहां एक ओर लोगों को सुबह-शाम ठंड का अहसास होने लगा है, वहीं सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है. डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने और सुबह की कसरत से बचने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें:इन राज्यों में आज से शुरू हो रहा SIR का दूसरा फेज, विपक्षी नेताओं के हमले शुरू

TAGGED:

HARYANA WEATHER ALERT
HARYANA CLOUDS WILL REMAIN
HARYANA COLD INCREASES
हरियाणा का मौसम
HARYANA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.