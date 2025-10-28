ETV Bharat / state

हरियाणा में बदला मौसम, आज दिनभर छाए रहेंगे बादल, बढ़ी ठंड, हवा हुई जहरीली, बढ़ा प्रदूषण

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. ठंड ने दस्तक दे दी है और दिन में भी ठिठुरन महसूस की जा रही है. वहीं, दिवाली के बाद से हवा में ज़हर घुल गया है. राज्य के तीन शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित दर्ज किए गए हैं, जबकि 6 शहर रेड जोन में पहुंच गए हैं.

प्रदेश में बढ़ी ठंड: हरियाणा में रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. महेंद्रगढ़ का तापमान 14 डिग्री और हिसार का 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.वहीं, आसमान में बादल छाए रहने और हवाओं की दिशा बदलने से मौसम और भी ठंडा हो गया है.

हवाओं व नमी ने बढ़ाया प्रदूषण: बहादुरगढ़ और धारूहेड़ा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं. टूटी सड़कों, निरंतर कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं और वाहनों का उत्सर्जन यहां प्रदूषण के बड़े कारण बने हुए हैं. पर्यावरण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा के 6 शहर बहादुरगढ़, धारूहेड़ा, मानेसर, फतेहाबाद, अंबाला और करनाल रेड जोन में हैं. वहीं, जींद का एक्यूआई 300 तक पहुंच गया है और यह रेड जोन की दहलीज पर है.

पराली जलाने के मामलों में आई कमी: दिलचस्प बात यह है कि इस बार हरियाणा में पराली जलाने के मामले पिछले 5 सालों में सबसे कम रहे, जबकि पंजाब में ऐसे केस 12 गुना ज्यादा दर्ज किए गए. इसके बावजूद हरियाणा की हवा ज्यादा प्रदूषित है.मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कारण ठंडी हवा, नमी और धीमी गति की हवाएं हैं, जिनकी वजह से प्रदूषण ऊपर उठ नहीं पा रहा और जमीन के पास जमा हो रहा है.