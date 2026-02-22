ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बदला मौसम, तेज धूप ने किया परेशान, स्वेटर और जैकेट की हुई विदाई

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में अब मौसम पूरी तरह से बदलने लगा है दिन के समय में तेज धूप निकल रही है. दिन के समय में अब लोग स्वेटर और जैकेट के बिना नजर आ रहे हैं दिल्ली में धीमे-धीमे गर्मी का एहसास हो रहा है.

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कल शनिवार की सुबह हल्की धुंध छाई रही. दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई. इसके चलते अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा. यह सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.



आज से मौसम का हाल

दिल्ली में आज 22 फरवरी को न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री तो 23 फरवरी को इसके 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिल्ली में 24 फरवरी को न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है. दिल्ली में 25 से लेकर 27 फरवरी के दौरान न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है. मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्मी और परेशान करने वाली है.