दिल्ली-NCR में बदला मौसम, तेज धूप ने किया परेशान, स्वेटर और जैकेट की हुई विदाई
दिल्ली में आज 22 फरवरी को न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री तो 23 फरवरी को इसके 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान.
Published : February 22, 2026 at 7:55 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में अब मौसम पूरी तरह से बदलने लगा है दिन के समय में तेज धूप निकल रही है. दिन के समय में अब लोग स्वेटर और जैकेट के बिना नजर आ रहे हैं दिल्ली में धीमे-धीमे गर्मी का एहसास हो रहा है.
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कल शनिवार की सुबह हल्की धुंध छाई रही. दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और धूप निकल आई. इसके चलते अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा. यह सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.
आज से मौसम का हाल
दिल्ली में आज 22 फरवरी को न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री तो 23 फरवरी को इसके 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिल्ली में 24 फरवरी को न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है. दिल्ली में 25 से लेकर 27 फरवरी के दौरान न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है. मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्मी और परेशान करने वाली है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 240 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 238 गुरुग्राम में 225 का जवाब में 227 ग्रेटर नोएडा में 205 और नोएडा में 200 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों मे AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
