दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज, धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने मंगलवार से गुरुवार तक बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
Published : April 28, 2026 at 8:13 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत समेत देश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है. जिससे कई शहरों में तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. साफ आसमान और तीखी धूप के बीच कल सोमवार काे दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक 42.3 डिग्री दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक 25.0 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन शाम को आई तेज धूल भरी आंधी के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है.
आज के मौसम का हाल
दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी और तपिश के बीच मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर में सोमवार रात को धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलीं. मौसम विभाग ने मंगलवार से गुरुवार तक बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है. गरज-चमक और बारिश से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
VIDEO | Delhi: The national capital wakes up to a pleasant morning after last night's dust storm. Morning visuals from Kartavya Path area.#Delhi #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) April 28, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/4AG7EMXZ33
प्रदूषण का हाल
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:40 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 194 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 72, गुरुग्राम में 187, ग़ाज़ियाबाद में 188, ग्रेटर नोएडा में 172 और नोएडा में 177 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.
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