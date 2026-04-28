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दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम का मिजाज, धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली: उत्तर भारत समेत देश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है. जिससे कई शहरों में तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. साफ आसमान और तीखी धूप के बीच कल सोमवार काे दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक 42.3 डिग्री दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक 25.0 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन शाम को आई तेज धूल भरी आंधी के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है.



आज के मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी और तपिश के बीच मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर में सोमवार रात को धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलीं. मौसम विभाग ने मंगलवार से गुरुवार तक बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए न्यूनतम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है. गरज-चमक और बारिश से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.