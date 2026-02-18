ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बूंदाबांदी, जानें आज के मौसम का हाल

दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी के बाद एक बार दिल्ली के तापमान में फिर से कमी देखी जा रही है.

दिल्ली के कई इलाकों में बूंदाबांदी
दिल्ली के कई इलाकों में बूंदाबांदी (फाइल फोटो)
Published : February 18, 2026 at 8:34 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में पिछले कुछ दिनों से समय से पहले आ गई गर्मी ने लोगों को हैरान कर दिया था. फरवरी के महीने में ही मार्च और अप्रैल जैसी तपिश महसूस होने लगी थी, लेकिन आज यानी 18 फरवरी को मौसम एक बार फिर करवट ली है. राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से बारिश हुई.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बीते कल अधिकतम तापमान 30.9 और न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज हुआ. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 95 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 32 प्रतिशत रही. मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 12.2, आया नगर में 13.8, लोधी रोड में 12.6 और पालम में 15.3 न्यूनतम पारा दर्ज किया गया.

बारिश से तापमान में आई कमी
राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी के बाद एक बार दिल्ली के तापमान में फिर से कमी देखी जा रही है. मौसम विभाग के माने तो आज दिन भर बारिश का अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग ने बुधवार को अधिकतम तापमान के 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना व्यक्त की है. दिल्ली एनसीआर में बुधवार को पूरी तरह बादल छाए रहेंगे. बुधवार को सुबह के समय दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी. इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी। इसी दिन दोपहर में भी हल्की बारिश हो सकती है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 224 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 228 गुरुग्राम में 230 गाजियाबाद में 232 ग्रेटर नोएडा में 222 नोएडा में 218 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

