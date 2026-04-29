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दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, तापमान में दर्ज की गिरावट

दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: लगभग एक हफ़्ते की भीषण गर्मी के बाद, जब पारा 44°C के निशान को छूने वाला था, राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों ने आखिरकार आज सुबह राहत की सांस ली. बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में ज़ोरदार बारिश हुई, जिससे हाल ही में बढ़ते तापमान से बहुत ज़रूरी राहत मिली. मौसम के मिजाज में अचानक आए बदलाव से शहर के अलग-अलग हिस्सों में काले बादल छा गए, तेज़ हवाएं चलीं और ताज़गी भरी बारिश हुई. बता दें कि राजधानी दिल्ली में लू को लेकर "येलो अलर्ट" जारी था, और पिछले कुछ दिनों से तापमान 42°C से 45°C के बीच बना हुआ था. हालांकि, IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण वायुमंडलीय हलचल हुई, जिससे एक घंटे के अंदर ही तापमान में भारी गिरावट आ गई. अधिकतम तापमान, जिसके आज 41°C तक पहुँचने की उम्मीद थी, अब बारिश के बाद 38°C के आसपास रहने की संभावना है. नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (RWFC) के अनुसार, सुबह के समय दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में गरज-चमक, बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना थी.