ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, AQI भी हुआ कम, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज यानी शनिवार से तापमान चढ़ना शुरू हो जाएगा.

आज के मौसम का हाल
आज के मौसम का हाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 21, 2026 at 7:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अभी तक बुधवार को हुई बारिश के बाद से मौसम लगातार ठंडा बना हुआ था. हवाएं चल रही थी लेकिन अब मौसम में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा.

मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज यानी शनिवार से तापमान चढ़ना शुरू हो जाएगा. दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस ज़्यादा 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शुक्रवार को राजधानी में नमी का स्तर अधिकतम 100 प्रतिशत, जबकि न्यूनतम 40 प्रतिशत दर्ज किया गया.

आज के मौसम का हालमौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक के मौसम का पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का पूर्वानुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 202 गुड़गांव में 205 गाजियाबाद में 208 ग्रेटर नोएडा में 118 नोएडा में 199 बैंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI MAUSAM
DELHI NCR WEATHER CHANGE
DELHI TEMPERATURE TODAY
DELHI AQI TODAY
DELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.