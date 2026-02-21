दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, AQI भी हुआ कम, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल
Published : February 21, 2026 at 7:45 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अभी तक बुधवार को हुई बारिश के बाद से मौसम लगातार ठंडा बना हुआ था. हवाएं चल रही थी लेकिन अब मौसम में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा.
मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज यानी शनिवार से तापमान चढ़ना शुरू हो जाएगा. दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस ज़्यादा 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शुक्रवार को राजधानी में नमी का स्तर अधिकतम 100 प्रतिशत, जबकि न्यूनतम 40 प्रतिशत दर्ज किया गया.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 202 गुड़गांव में 205 गाजियाबाद में 208 ग्रेटर नोएडा में 118 नोएडा में 199 बैंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ है.
