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छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, धमतरी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, रायपुर में भी चली तेज हवा

प्रदेश में मौसम का यू-टर्न देखने को मिला है. बारिश-तेज हवा चलने से गर्मी से राहत मिली. लेकिन इसे नुकसानदायक भी बताया जा रहा है.

Weather changes in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 16, 2026 at 7:56 PM IST

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Updated : March 16, 2026 at 8:15 PM IST

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रायपुर/धमतरी: छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. धमतरी में सोमवार को दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई. कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे, जिससे लोगों को मौसम में अचानक आए बदलाव का सामना करना पड़ा. बेमौसम हुई इस बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हो गया है.

धमतरी में सोमवार को दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश हुई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर में भी तेज हवा

रायपुर शहर में सोमवार को शाम होते ही तेज हवा चलने लगी. वहीं कई जगहों पर बिजली भी चमकने के साथ हल्की बारिश भी हुई. धमतरी में शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा. अचानक बदले मौसम के कारण बाजारों में भीड़ कम हो गई और लोग बारिश से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए. वहीं कई लोगों ने ओलावृष्टि का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.

Weather changes in Chhattisgarh
धमतरी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गर्मी से राहत राहत लेकिन नुकसान भी

लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह का अचानक मौसम परिवर्तन सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. तापमान में अचानक गिरावट से सर्दी-खांसी, वायरल बुखार और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

Weather changes in Chhattisgarh
कई इलाकों में बारिश के साथ बर्फ के ओले भी गिरे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बरतें सावधानी

डॉक्टरों ने लोगों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने, ठंडे खाद्य पदार्थों से बचने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है. किसानों के लिए भी यह बारिश चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल मौसम का मिजाज बदला हुआ है और आने वाले घंटों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है.

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Last Updated : March 16, 2026 at 8:15 PM IST

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