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झारखंड में मानसून की दस्तक के बाद बदला मौसम, कई जिलों में बारिश के आसार

रांचीः झारखंड में मानसून के प्रवेश के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम केंद्र रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है.

13 जून को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार, 13 जून को राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की आशंका भी व्यक्त की है.

13 जून के मौसम का पूर्वानुमान (सौ. IMD)

राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है. यहां मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना हैय रांची का अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

14 जून (रविवार) को भी बारिश के संकेत

रविवार, 14 जून को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. रांची समेत आसपास के इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार रविवार को रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

आगामी 13-15 जून के बीच बारिश का पूर्वानुमान (सौ. IMD)

अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती हैं मानसूनी गतिविधियां मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 17 जून तक राज्य में मौसम सक्रिय बना रहेगा. विभिन्न जिलों में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है. मानसून के प्रभाव से तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी की संभावना नहीं है. हालांकि अगले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है.