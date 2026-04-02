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2 अप्रैल को झारखंड में साफ रहेगा मौसम, पिछले 24 घंटे में चाईबासा रहा है सबसे ज्यादा गर्म

रांचीः झारखंड में 2 अप्रैल को मौसम सामान्य और अपेक्षाकृत शांत रहने का पूर्वानुमान है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा. दिन के समय तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने से लोगों को गर्मी का अहसास हो सकता है. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन बारिश या वज्रपात की कोई बड़ी संभावना नहीं है, जिससे आम जनजीवन सामान्य रहने की उम्मीद है.

हालांकि, राज्य के उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं उष्ण और आर्द्र मौसम की स्थिति बन सकती है. ऐसे में लोगों को हल्की उमस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन किसी प्रकार की तेज हवा या वज्रपात को लेकर विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (Etv Bharat)

4 अप्रैल से मौसम के करवट लेने के आसार

वहीं 2 अप्रैल के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. 3 अप्रैल को भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन तापमान में और वृद्धि हो सकती है. इसके बाद 4 अप्रैल से मौसम करवट लेगा. राज्य के उत्तर-पश्चिमी और मध्य भागों में मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई है.

5 अप्रैल को वज्रपात को लेकर अलर्ट

5 अप्रैल को यह प्रभाव और व्यापक हो सकता है. राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ तेज हवा और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा गया है. 6 और 7 अप्रैल को भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा. राज्य में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी. कुल मिलाकर, 2 अप्रैल तक जहां मौसम शांत रहेगा, वहीं इसके बाद झारखंड में मौसम तेजी से बदलने वाला है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतना जरूरी होगा.

चाईबासा रहा सबसे ज्यादा गर्म