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नौतपा में बदल गया मौसम का मिजाज, जीपीएम में तेज आंधी तूफान के साथ गिरे ओले

गौरेला पेंड्रा मरवाही: पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों लू और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है. लोगों को बेसब्री से मॉनसून के आने का इंतजार है. मौसम विभाग की मानें तो अभी मानसून के आने में देरी है, तबतक लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. इसी बीच शनिवार को अचानक मौसम के करवट लेने से तेज आंधी-तूफान के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई. बारिश के साथ कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं. ओलों से फसलों के नुकसान होने की बात भी सामने आई है. बैमौसम हुई बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल को पानी और ओलों से नुकसान पहुंचा है.

वहीं, तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है. लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है तो उमस भी काफी हद तक कम हो गया है. बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में भी कमी आई है. तेज आंधी-तूफान की वजह से फसलों के साथ-साथ कई जगहों पर बिजली के तार भी टूटकर गिरे हैं. कई जगहों पर पेड़ के उखड़ने की भी खबर है. बिजली विभाग की टीम लगातार बिजली आपूर्ति में आई बाधा को दूर करने की कोशिश कर रही है. सड़कों पर जहां पेड़ गिरे पड़े हैं उनको भी हटाया जा रहा है.

आंधी तूफान के साथ गिरे ओले (ETV Bharat)

आंधी तूफान के साथ गिरे ओले (ETV Bharat)

आंधी तूफान के साथ गिरे ओले (ETV Bharat)

जीआरपीएफ चौकी की छत उड़ी

गौरेला रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित जीआरपीएफ चौकी को भी आंधी-तूफान में नुकसान हुआ है. तेज हवाओं और बारिश के चलते चौकी की छत उड़ गई, जिससे भवन को काफी नुकसान पहुंचा है, अच्छी बात ये है कि इसमें किसी को कोई चोट नहीं आई है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना जताई है.