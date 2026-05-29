दिल्ली NCR में फिर बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश
मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. वहीं बारिश बाद तामपान में भी गिरावट देखी गई.
Published : May 29, 2026 at 7:48 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. गुरुवार को हुई बारिश के बाद शुक्रवार शाम को भी अचानक से दिल्ली का मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, संगम विहार व अन्य इलाकों में बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया. इससे कई दिनों की भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को राहत मिली.
बारिश के बाद तामपान में भी गिरावट देखी गई. शुक्रवार शाम सात बजे दिल्ली का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और आंधी के आसार जता दिए थे. मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए ऑरेंज जबकि शनिवार और रविवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. 30 मई तक अधिकतम तापमान में 8-10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, उसके बाद अगले 4 दिनों में 5-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.
दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश हुई— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 29, 2026
(वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट से है) pic.twitter.com/X4oIO77zCe
दिल्ली के अलावा एनसीआर के भी कई हिस्सों में बारिश देखी गई. वहीं बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया. वहीं मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बूंदाबादी होने की संभावना जताई है. दरअसल, बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हीटवेव का प्रकोप देखने को मिल रहा था और तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका था, लेकिन शुक्रवार मौसम के बदलाव हुई बारिश के चलते गर्मी का पारा नीचे गिरा.
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