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दिल्ली NCR में फिर बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. गुरुवार को हुई बारिश के बाद शुक्रवार शाम को भी अचानक से दिल्ली का मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, संगम विहार व अन्य इलाकों में बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया. इससे कई दिनों की भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को राहत मिली.

बारिश के बाद तामपान में भी गिरावट देखी गई. शुक्रवार शाम सात बजे दिल्ली का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और आंधी के आसार जता दिए थे. मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए ऑरेंज जबकि शनिवार और रविवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. 30 मई तक अधिकतम तापमान में 8-10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, उसके बाद अगले 4 दिनों में 5-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.