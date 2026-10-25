दिल्ली NCR में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार
दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक एक्यूआई 117 दर्ज किया गया. वहीं एनसीआर क्षेत्र में भी एक्यूआई में सुधार देखा गया.
Published : October 25, 2026 at 10:45 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर इलाके में शनिवार देर रात अचानक मौसम ने करवट ली और विभिन्न इलाकों में बारिश से मौसम का मिजाज बदला. दिल्ली में रविवार सुबह 10 बजे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है. हालांकि बारिश होने की संभावना नहीं है.
इससे पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमा 17 सेल्सियस दर्ज किया गया. बारिश से लोगों को काफी राहत मिली. वहीं हवा की गुणवत्ता (एक्यूआई) में भी काफी सुधार देखा गया. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 117 दर्ज किया गया, जबकि एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में एक्यूआई 118 दर्ज किया गया.
गाजियाबाद के कई इलाकों में बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे पहुंच गया है. आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का दबाव कम हुआ है. आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का दबाव कम हुआ है. विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश के दौरान वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषण के पानी के साथ जमीन पर बैठ जाते हैं. इससे हवा में तैरने वाली धूल के कणों की मात्रा काफी घट जाती है और एयर क्वालिटी में सुधार होता है. साथ ही हवा की गति और मौसम में बदलाव भी प्रदूषण के स्तर को कम करने में कारगर साबित होते हैं. दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और अन्य स्थानीय प्रदूषण की प्रमुख वजहों में शामिल है. हालांकि बारिश होने के बाद कुछ वक्त के लिए सही लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को जहरीली हवा से निजात मिली है.
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दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकतर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स डेढ़ सौ के नीचे पहुंच गया है. हालांकि, बारिश प्रदूषण का स्थाई समाधान नहीं है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर हवा की रफ्तार सुस्त होती है और मौसम में नमी बढ़ती है तो दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हो सकता है.
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