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दिल्ली NCR में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, वायु गुणवत्ता में हुआ सुधार

दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर इलाके में शनिवार देर रात अचानक मौसम ने करवट ली और विभिन्न इलाकों में बारिश से मौसम का मिजाज बदला. दिल्ली में रविवार सुबह 10 बजे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है. हालांकि बारिश होने की संभावना नहीं है.

इससे पहले शनिवार को अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमा 17 सेल्सियस दर्ज किया गया. बारिश से लोगों को काफी राहत मिली. वहीं हवा की गुणवत्ता (एक्यूआई) में भी काफी सुधार देखा गया. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 117 दर्ज किया गया, जबकि एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में एक्यूआई 118 दर्ज किया गया.