दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, AQI भी हुआ साफ

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में गुरुवार को आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 19, 2026 at 7:36 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में बुधवार को बूंदाबांदी के चलते फिर से ठंड का अहसास हुआ. अधिकतम तापमान में लगभग दस डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को आसमान साफ रहेगा और दिनभर तेज धूप खिलने से तापमान में इजाफा होगा.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 30.9 और न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज हुआ. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 92 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 66 प्रतिशत रही. मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 15.5, आया नगर में 15.2, लोधी रोड में 15.8 और पालम में 15.6 न्यूनतम पारा दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में गुरुवार को आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते है. इस दौरान अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है. इसके बाद दिल्ली में 19 से लेकर 22 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है. 23 फरवरी से इसमें और बढ़ोतरी देखी जाएगी. 23 फरवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 168 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 198 गुरुग्राम में 194 गाजियाबाद में 201 ग्रेटर नोएडा में 178 नोएडा में 175 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

