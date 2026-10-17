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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद मौसम में घुली ठंडक, रात के समय घरों में कूलर-AC हुए बंद, जानें IMD का नया अपडेट

बारिश के बाद मौसम में घुली ठंडक ( इंडिया गेट (फाइल फोटो) )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद अब लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है. राजधानी में खासकर रात के समय तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस होने लगी है.

मौसम में आए इस बदलाव का असर अब लोगों की दिनचर्या पर भी दिखाई देने लगा है. कई घरों में AC, कूलर और पंखों का इस्तेमाल कम होने लगा है.