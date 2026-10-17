दिल्ली-NCR में बारिश के बाद मौसम में घुली ठंडक, रात के समय घरों में कूलर-AC हुए बंद, जानें IMD का नया अपडेट
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज शनिवार को भी आसमान में हल्के बादल रहेंगे, लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं है.
Published : October 17, 2026 at 8:09 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद अब लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है. राजधानी में खासकर रात के समय तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है. सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस होने लगी है.
मौसम में आए इस बदलाव का असर अब लोगों की दिनचर्या पर भी दिखाई देने लगा है. कई घरों में AC, कूलर और पंखों का इस्तेमाल कम होने लगा है.
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान 3.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि औसत से 1.4 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री की गिरावट के साथ 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 0.2 डिग्री कम है. सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 28.7 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं हवा में अधिकतम नमी का स्तर 98% और न्यूनतम नमी का स्तर 51% रहा.
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज शनिवार को भी आसमान में हल्के बादल रहेंगे, लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं है. आज शहर का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा रहेगी. विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 130 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 123, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 132 और नोएडा में 128 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. आनंद विहार में सबसे अधिक AQI लेवल 322 अंक बना हुआ है.
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