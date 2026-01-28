ETV Bharat / state

झारखंड में दिखेगी बादलों की लुकाछिपी, ठंड से रहेगी राहत, चाईबासा में सबसे ज्यादा गर्मी

झारखंड के कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है. जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है.

झारखंड का मौसम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 28, 2026 at 2:30 PM IST

रांची: झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. कड़ाके की ठंड से राहत मिल गई है. अब आसमान में बादलों की लुकाछिपी शुरू होने वाली है. हर बदलते दिन के साथ पारा चढ़ने को बेकरार है. सामान्य तापमान की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम पारा में इजाफा होने लगा है. सिर्फ रात के वक्त सुनहरी सर्दी महसूस हो रही है. यह सिलसिला आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगा.

ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री से ऊपर

पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा गर्मी चाईबासा में रिकॉर्ड हुई है. यहां का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री रहा है. इसके बाद सरायकेला, डाल्टनगंज और जमशेदपुर का पारा चढ़ा है. सरायकेला का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री, डाल्टनगंज का 29.4 डिग्री जबकि जमशेदपुर का 29.3 डिग्री रहा है.

मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट (ETV BHARAT)

इसके अलावा बोकारो में 29.1 डिग्री, सिमडेगा में 28.0 डिग्री , पाकुड़ में 27.8 डिग्री, देवघर में 27.3 डिग्री, गुमला में 27.2 डिग्री, खूंटी में 26.8 डिग्री, रांची में 25.9 डिग्री, हजारीबाग में 25.6 डिग्री, कोडरमा में 25.7 डिग्री और लोहरदगा में 25.4 डिग्री दर्ज हुआ है. लातेहार जिला में अधिकतम तापमान सबसे कम 22.4 डिग्री रहा है.

न्यूनतम तापमान में होने लगा है इजाफा

जनवरी माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है. अभी से ही कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में 3.1 से 5.0 डिग्री तक का उछाल दिख रहा है. सिर्फ कुछ जगह ऐसे हैं, जहां सामान्य की तुलना में 3 डिग्री तक कम तापमान है. पिछले 24 घंटों में सबसे कम रांची के कांके क्षेत्र में 9.0 डिग्री पारा रहा है. रांची का ओवरऑल पारा 12.1 डिग्री है. हजारीबाग का न्यूनतम पारा 16.1 डिग्री जबकि पूर्वी सिंहभूम का 15.1 डिग्री पर पहुंच गया है.

शेष सभी जिलों का अधिकतम पारा 10 डिग्री से ऊपर चला गया है. इनमें जमशेदपुर में 14.8 डिग्री, डाल्टनगंज में 11.6 डिग्री, बोकारो में 11.1 डिग्री, चाईबासा में 13.2 डिग्री, देवघर में 12.1 डिग्री, कोडरमा में 13.3 डिग्री, गुमला में 11.4 डिग्री, खूंटी का 10.5 डिग्री, लातेहार का 13.1 डिग्री, लोहरदगा का 11.3 डिग्री, सरायकेला का 13.2 डिग्री और सिमडेगा में 12.3 डिग्री पहुंच गया है. रांची के कांके क्षेत्र के अलावा सिर्फ पाकुड़ ऐसा जिला है, जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे यानी 9.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बारिश या शीतलहर नहीं देखने को मिली है. 28 जनवरी को उत्तर-पश्चिमी यानी पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा में कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है. 29 जनवरी को भी आंशिक बादल देखने को मिल सकते हैं. 30 जनवरी और 31 जनवरी को सुबह के वक्त हल्का कोहरा के बाद दिन में आसमान साफ रहेगा.

