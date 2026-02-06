ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज धूप से बढ़ा राजधानी का पारा; सर्दी से राहत

फरवरी के पहले सप्ताह के साथ ही दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला. ठंड का असर कम और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज

फरवरी के पहले सप्ताह के साथ ही दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला
फरवरी के पहले सप्ताह के साथ ही दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 6, 2026 at 8:45 AM IST

|

Updated : February 6, 2026 at 9:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी के पहले सप्ताह के साथ ही मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है. ठंड का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. एनसीआर में फरवरी की शुरुआत के साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. हालांकि दूसरी तरफ वायु प्रदूषण लगातार चिंता बढ़ा रहा है और आगे हालात बिगड़ने के आसार हैं.

दिन में तेज धूप से अब गर्मी की आहट

यह बदलाव दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में देखा गया है. दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास होना शुरू हो चुका है. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कल गुरुवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा. दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा साफ हो गया और धूप निकल आई. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. एक दिन पहले की तुलना में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 0.8 डिग्री ज्यादा है.

तापमान और कोहरे की स्थिति

मौसम विभाग के मुताबिक 10 फरवरी तक एनसीआर में मौसम शुष्क बना रहेगा और सुबह के समय कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. 6 और 7 फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. वहीं 8, 9 और 10 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इस दौरान आर्द्रता का स्तर 90 से 100 प्रतिशत तक बना रहेगा. फिलहाल मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे चलकर तेज गर्मी और औसत से कम बारिश हो सकती है.

शुक्रवार को सुबह के समय दिखा हल्का कोहरा
मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिलेगा. अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान आठ से दस डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 6 और 7 फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के आसपास रहेगा, वहीं 8, 9 और 10 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है. हालांकि तापमान बढ़ने के साथ-साथ वायु प्रदूषण ने भी चिंता बढ़ा दी है.

अधितकांश जगहों पर AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 256 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 288 गुरुग्राम में 292 गाजियाबाद में 273 ग्रेटर नोएडा में 263 और नोएडा में 255 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें :

कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट, रेल यात्री हो रहे परेशान

दिल्ली का मौसम: अगले 3 दिन तेज़ हवाओं का प्रभाव, दिन में धूप और सुबह कोहरे की संभावना

Last Updated : February 6, 2026 at 9:44 AM IST

TAGGED:

DELHI। MAUSAM UPDATE
DELHI WATHER UPDATE
DELHI NCR WEATHER
दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम
WEATHER CHANGED IN DELHI NCR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.