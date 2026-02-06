ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज धूप से बढ़ा राजधानी का पारा; सर्दी से राहत

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी के पहले सप्ताह के साथ ही मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है. ठंड का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. एनसीआर में फरवरी की शुरुआत के साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. हालांकि दूसरी तरफ वायु प्रदूषण लगातार चिंता बढ़ा रहा है और आगे हालात बिगड़ने के आसार हैं.

दिन में तेज धूप से अब गर्मी की आहट

यह बदलाव दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में देखा गया है. दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास होना शुरू हो चुका है. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कल गुरुवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा. दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा साफ हो गया और धूप निकल आई. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. एक दिन पहले की तुलना में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 0.8 डिग्री ज्यादा है.

तापमान और कोहरे की स्थिति

मौसम विभाग के मुताबिक 10 फरवरी तक एनसीआर में मौसम शुष्क बना रहेगा और सुबह के समय कोहरे की स्थिति बनी रहेगी. 6 और 7 फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. वहीं 8, 9 और 10 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इस दौरान आर्द्रता का स्तर 90 से 100 प्रतिशत तक बना रहेगा. फिलहाल मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे चलकर तेज गर्मी और औसत से कम बारिश हो सकती है.