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दिल्ली-NCR में मौसम का बदला मिजाज, सुबह-शाम बढ़ी ठंड; दिन में खिली रहेगी धूप

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के साथ-साथ मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है. सुबह और शाम घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर असर पड़ने लगा है. वहीं, राजधानी में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए शुक्रवार को GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पोन्स एक्शन प्लान) लागू कर दिया गया है. दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 30.5 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक है. पालम में सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा. शहर में नमी का स्तर 56 से 98 प्रतिशत के बीच रहा.



मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार (7 नवंबर) को दिल्ली-NCR में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के साथ कोहरा और स्मॉग छाए रहने की संभावना है. हालांकि, दिन के समय आसमान साफ रहने और खिली धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी.