दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तड़के हुई रिमझिम बारिश से बढ़ी ठंड
दिल्ली में आज सुबह हुई बारिश,अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट ,अधिकतम तापमान 17 डिग्री वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार
Published : January 23, 2026 at 8:54 AM IST
नई दिल्ली: आज दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई. जिसके बाद दिल्ली-NCR में ठंड बढ़ने की संभावना है. आज 23 जवनरी सुबह-सुबह देश की राजधानी में हल्की बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार को दोपहर में धूप इतनी तेज रही कि लोगों को हल्के कपड़ों में घूमना पड़ा. लोगों को केवल सुबह-शाम ही हल्की ठंड का अहसास हो रहा है. इस दौरान अधिकतम तापमान 27.1 रहा और न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री दर्ज हुआ. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 49 प्रतिशत रही.मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 9.2 डिग्री सेल्सियस और लोधी रोड में 6.7 डिग्री, आया नगर में 7.3 डिग्री व पालम में 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पारा दर्ज किया गया.
अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट
IMD के मुताबिक देश के कई हिस्सों में 23 से 26 जनवरी के बीच मौसम पूरी तरह एक्टिव रहने वाला है. दिल्ली की सुबह की शुरुआत तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई. मौसम विभाग की ओर से आज के लिए तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.
Delhi: The city wakes up to a rainy morning, with IMD forecasting light rain across the capital.— IANS (@ians_india) January 23, 2026
(Visual From ITO) pic.twitter.com/hLIMVl5g7g
तापमान गिरकर 19-21 डिग्री तक पहुंचा
बारिश के बाद दिन का तापमान गिरकर 19-21 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान भी 6-8 डिग्री के आसपास आने की संभावना है. इसके बाद ठंड एक बार फिर लौटेगी और सुबह-रात में ठिठुरन बढ़ेगी. वहीं कल शनिवार, 24 जनवरी को बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन उच्च और मध्यम स्तर के बादल दिनभर छाए रहेंगे, जिससे धूप सीमित रहेगी.अगला बारिश का दौर गणतंत्र दिवस के बाद ही आने की संभावना है.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हुई। वीडियो सुंदर नगर इलाके से है। pic.twitter.com/Kf5ZxawE39— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 23, 2026
अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे तक का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 297 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 288 गुरुग्राम में 292 गाजियाबाद में 277 ग्रेटर नोएडा में 282 नोएडा में 285 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
