ETV Bharat / state

दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तड़के हुई रिमझिम बारिश से बढ़ी ठंड

नई दिल्ली: आज दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई. जिसके बाद दिल्ली-NCR में ठंड बढ़ने की संभावना है. आज 23 जवनरी सुबह-सुबह देश की राजधानी में हल्की बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार को दोपहर में धूप इतनी तेज रही कि लोगों को हल्के कपड़ों में घूमना पड़ा. लोगों को केवल सुबह-शाम ही हल्की ठंड का अहसास हो रहा है. इस दौरान अधिकतम तापमान 27.1 रहा और न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री दर्ज हुआ. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 49 प्रतिशत रही.मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 9.2 डिग्री सेल्सियस और लोधी रोड में 6.7 डिग्री, आया नगर में 7.3 डिग्री व पालम में 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पारा दर्ज किया गया.

अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट

IMD के मुताबिक देश के कई हिस्सों में 23 से 26 जनवरी के बीच मौसम पूरी तरह एक्टिव रहने वाला है. दिल्ली की सुबह की शुरुआत तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई. मौसम विभाग की ओर से आज के लिए तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं.

तापमान गिरकर 19-21 डिग्री तक पहुंचा