छत्तीसगढ़ में मौसम का यू टर्न, कोरिया में तेज आंधी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत
कोरिया में तेज आंधी और बारिश हुई है. इससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 2, 2026 at 7:53 PM IST
कोरिया: छत्तीसगढ़ में शनिवार को मौसम ने यू टर्न ले लिया. मई में भीषण गर्मी के बीच बारिश का दौर देखने को मिला. कोरिया जिले में झमाझम बारिश हुई. शाम करीब 4 बजे मौसम ने अचानक ऐसा करवट बदला कि लोग हैरान रह गए. देखते ही देखते मौसम पूरी तरह बदल गया और कुछ ही मिनटों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है.
आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश
करीब आधे घंटे तक हुई तेज बारिश ने पूरे शहर का माहौल बदल दिया. सड़कें पानी से भर गईं, बाजारों में लोगों की आवाजाही थम गई और जहां जो था, वहीं बारिश रुकने का इंतजार करता नजर आया. तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर दुकानदारों को अपना सामान समेटना पड़ा. अचानक बदले मौसम की वजह से शहर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल भी देखने को मिला.
बारिश से लोगों को हुई परेशानी
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बारिश शुरू होने से पहले तेज हवाएं इतनी जोरदार थीं कि लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में इधर-उधर भागते दिखाई दिए. कई दोपहिया वाहन चालक सड़क किनारे रुक गए, जबकि बाजारों में खरीदारी कर रहे लोग दुकानों और शेड के नीचे पनाह लेते नजर आए. बारिश के चलते शहर के मुख्य मार्गों और बाजार क्षेत्रों में पानी जमा हो गया. नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.
लोगों को गर्मी से मिली राहत
बारिश ने पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है. बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया.स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी और उमस के कारण लोग परेशान थे. ऐसे में अचानक हुई बारिश किसी राहत से कम नहीं रही. मौसम विभाग की संभावनाओं के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम में इसी तरह बदलाव देखने को मिल सकता है.